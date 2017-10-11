"АктивКапитал Банк" выдал 2000-ю карту "Мир"

С февраля 2017 г. "АктивКапитал Банк" выдал клиентам 2000 карт национальной платежной системы "Мир". Обладателем юбилейной карты стала Альфия К. В одном из самарских офисов банк вручил ей пенсионную карту "Мир" и памятный подарок.

"В "АктивКапитал Банке" обслуживаюсь недавно - посоветовала знакомая. Персонал здесь очень приветливый. Уже открыла вклад, теперь у меня будет и карта", - поделилась клиентка.

Выпуск и обслуживание пенсионной карты "Мир" ПАО "АК Банк" осуществляет бесплатно. Также карту можно оформить для перечисления процентов по вкладу, в качестве обычной дебетовой карты или в рамках зарплатного проекта. Банк не взимает комиссии за sms-информирование и за снятие наличных с карты в банкоматах любых банков, а на остаток средств на счете карты "Мир" ежемесячно начисляет до 7% годовых.

По данным Национальной системы платежных карт (НСПК), количество платежных операций с использованием карт "Мир" ежемесячно растет. В сентябре в Самарской области по картам "Мир" было совершено 668,9 тысяч операций в POS-терминалах.