Жителя Сызрани осудили за убийство собутыльника

В Сызрани суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Ранее судимый мужчина во время распития спиртного с хозяином дома, расположенного на ул. Гончарной в Сызрани из-за внезапно возникшей неприязни нанес собутыльнику множественные удары ножом и ножницами. От полученных травм потерпевший скончался.
Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их