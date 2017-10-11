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Суды Происшествия

Жителя Сызрани осудили за убийство собутыльника

СЫЗРАНЬ. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛА НЬЮС.
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В Сызрани суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее судимый мужчина во время распития спиртного с хозяином дома, расположенного на ул. Гончарной в Сызрани из-за внезапно возникшей неприязни нанес собутыльнику множественные удары ножом и ножницами. От полученных травм потерпевший скончался.

Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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