В Самаре открыли бункер Георгия Жукова

Во вторник, 10 октября, самарские общественники и представители военного санатория "Волга" официально открыли бункер Минобороны СССР. Объект, который долгое время был засекречен, теперь будет включен в список рекомендованных для посещения туристами местных достопримечательностей.

Объект, получивший второе название бункер Жукова, специально не реставрировали и, благодаря, этому внутри сохранилась немного жуткая и даже пугающая атмосфера. "Спецэффектов" добавляют внезапно появляющиеся тени и подозрительные шаги…

Военный санаторий "Волга" осенью особо прекрасен: золотые березы, алые рябины, ухоженные аллеи и подчеркнуто обновленные ремонтом здания советской эпохи. Сюда стоит попасть хотя бы раз, чтобы "проникнуться" этим местом, о котором, к слову, знают далеко не все жители города. Еще меньше, в курсе о том, что именно в этом лечебном учреждении отдыхал сам Юрий Гагарин. Много информации о санатории "Волга" не найти даже в сети — до сих пор территория и постройки находятся в ведомстве Министерства обороны.

Наша съемочная группа оказалась здесь впервые три месяца назад. Тогда руководство комплекса и самарские общественники заявили о том, что намерены привести в порядок бункер Жукова, который находится на территории санатория.

История сооружения началась в 1941 году, когда из-за опасного положения советских войск в районе Москвы было принято решение о создании необходимой инфраструктуры на случай эвакуации военного командования. Идеально подошла территория одного из самарских санаториев: место здесь тихое. Стройка проходила в условиях строжайшей секретности.

Экскурс в историю на официальном открытии бункера Жукова проводит Михаил Крупнов, начальник санаторно-курортного комплекса "Приволжский" Министерства обороны РФ. Он — один из инициаторов очередного "рождения" объекта. На протяжении многих лет убежище было затоплено, потом его разграбили и забыли. Из официальных причин называют "ненужность и невостребованность" сооружения, других версий не приводят.

"Объект восстанавливали сотрудники санатория, приходили сюда после рабочего дня, убирали мусор, вывезли 30 КамАЗов", — рассказывает Крупнов, презентуя бункер самарским чиновникам, предпринимателям, журналистам и бывшим военным.

Почетным гостям вручили красные пропуска с изображением Георгия Жукова. Около одноэтажного кирпичного сооружения посетителей встречает колоритный мужчина, который называет себя "хранителем времени". Он указывает первым посетителям дорогу и желает приятного путешествия.

"Я сегодня зайду сюда наверно в 16-й раз, если не в 17-й, — рассказывает Павел Покровский, сопредседатель регионального штаба ОНФ. — У меня от работы здесь на руках образовались мозоли".

Общественник в числе инициаторов создания "Народного музея", экспозиция которого в ближайшее время должна открыться внутри объекта. По словам Павла Покровского, заглубленный командный пункт должен стать интересным туристическим объектом, особенно в контексте Чемпионата мира по футболу.

Покровский позаботился и о создании "внутренней" атмосферы. Попадая на нижний ярус убежища, понимаешь, что по коридорам разносится советская музыка с характерным для патефонов хрипящим звучанием. В одном из главных залов туристов встречает старый проигрыватель.

"Будем сегодня слушать композицию "Грустить не надо". Это касается нашего настроения. Пластинка родом из 1936 года", — продолжает Покровский, параллельно запуская музыкальное оборудование из прошлого века.

Пластинка слегка "подкашливает", выдавая еле узнаваемые напевы, но при этом успешно, побеждая время, продолжает играть.

"Когда слушаешь такую музыку, совсем не хочется грустить. Особенно, находясь в этом месте, которое для нас является четким показателем насколько сильной, огромной, могучей, обладающей огромной исторической ценностью стране мы живем. Мне от этого очень приятно. Патефон мы передали в экспозицию и он будет постоянно радовать гостей бункера. Это очень серьезная техника. Устройство долгое время хранилось в интеллигентной куйбышевской семье, представители которой работали на предприятиях нашей Безымянки. Люди, которые тоже "делали" историю", - рассказывает Покровский.

Экскурсоводы проводят гостей по длинным коридорам, заводят в закоулки катакомб, демонстрируют затопленные шахты лифтов и немного жуткие на вид ржавые кровати. Создается впечатление, что попал в компьютерную игру в жанре хоррор. Еще немного и из-за поворота покажется незнакомец. К слову, незнакомцы действительно по бункеру ходят, для того, чтобы создать "интересную" атмосферу. Откуда и когда они появятся неизвестно никому. Такой вот эффект неожиданности.

"Я считаю, что это шикарный объект. Он будет интересен и школьникам, и туристам, и отдыхающим санатория "Волга", — делится впечатлениями Михаил Мальцев, руководитель департамента туризма Самарской области.

После блужданий под каменными сводами, неожиданно открывается вид на Волгу. Именно по этому пути должна была проходить эвакуация в случае ЧП.

"Я в восторге. Вы только представьте какой масштаб! Это же грандиозная стройка, а ведь все это происходило в нелегкие годы для нашей страны", — делится посетитель Николай Сапрыкин. Подполковник в отставке пару минут назад вышел из подземелья и, словно замер, вглядываясь в очарование волжских видов.

Услышать о пребывании на объекте дочери Сталина Светланы Аллилуевой, Юрия Гагарина и всесоюзного старосты Михаила Калинина теперь может любой желающий. Интригу о том, кто был в бункере лично, а кого только ожидали, будут раскрывать уже под землей. Экскурсоводы просят оставить для туристов "завесу тайны".

Самарские общественники предлагают жителям и гостям города поделиться раритетными вещами и отдать их на содержание в "Народный музей". Всем, кто принесет предметы старины, торжественно вручат именные билеты.