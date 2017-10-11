В Самаре пройдет открытая лекция популяризатора науки Алексея Паевского

В Самаре пройдет открытая научно-популярная лекция журналиста, главного редактора портала Neuronovosti.Ru Алексея Паевского.

"Силой мысли" управлять машиной, печатать без мышки и клавиатуры, заваривать чай роботизированной рукой — с помощью интерфейсов "мозг-компьютер" это можно делать уже сейчас. В ближайшие десятилетия нейрокомпьютерные технологии могут существенно изменить мир.

Известный научный журналист, популяризатор науки Алексей Паевский расскажет как это работает, и что происходит в ведущих лабораториях мира, изучающих возможности мозга.

Сооснователь лектория "Извилины знаний" в год читает около 70 научно-популярных лекций по всей стране. В составе авторов книги "Математические прогулки" он удостоен спецноминации премии "Просветитель" 2017 года.

Регистрация на мероприятие: startupsamara.ru