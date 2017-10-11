В Самаре пройдет открытая лекция популяризатора науки Алексея Паевского

В Самаре пройдет открытая научно-популярная лекция журналиста, главного редактора портала Neuronovosti.Ru Алексея Паевского.
"Силой мысли" управлять машиной, печатать без мышки и клавиатуры, заваривать чай роботизированной рукой — с помощью интерфейсов "мозг-компьютер" это можно делать уже сейчас. В ближайшие десятилетия нейрокомпьютерные технологии могут существенно изменить мир.
Известный научный журналист, популяризатор науки Алексей Паевский расскажет как это работает, и что происходит в ведущих лабораториях мира, изучающих возможности мозга.
Сооснователь лектория "Извилины знаний" в год читает около 70 научно-популярных лекций по всей стране. В составе авторов книги "Математические прогулки" он удостоен спецноминации премии "Просветитель" 2017 года.
Регистрация на мероприятие: startupsamara.ru
Последние комментарии
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!
Конец родному институту. Печально.