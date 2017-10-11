Блокчейн Universa и YellowRockets запускают первый в мире блокчейн-акселератор urockets

Основатель компании Universa Blockchain Platform Александр Бородич объявил о наборе в первый децентрализованный блокчейн-акселератор urockets.com. Организацию и проведение акселератора возьмет на себя команда YellowRockets.
Акселератор примет стартапы, использующие технологию блокчейн в своих проектах, и специалистов отрасли. Первые получат инвестиции и возможность общения с экспертами, а вторые — реальные задачи с рынка и доступ к Universa Blockchain Platform для их решения.
"Благодаря тому, что блокчейн в тренде, инвесторы и потребители проявляют интерес к разработкам на основе этой технологии. Однако даже популярность блокчейна не способна уберечь стартапы от наиболее распространенных ошибок. Акселерация позволит ускорить развитие проектов и повысить их привлекательность на рынке", - говорит Александр Бородич.
Акселератор пройдет в три этапа: прием заявок продлится до 10 ноября на сайте http://urockets.com, PreCamp пройдет на технологическом конвенте BAZAAR Tech Convention'17 с 16 по 19 ноября в Сочи, после PreCamp лучшие блокчейн-стартапы России примут участие в очной работе акселератора.
Напомним, протокол и блокчейн-платформа для построения бизнес приложений Universa Blockchain Platform запущена Александром Бородичем для решения задач реального сектора экономики. Платформа предоставляет шлюз для услуг, который автоматически бы принимал любые входные электронные документы и выдавал стандартные выходные документы, на базе правил и условий логики smart contracts. При этом Universa не является поставщиком криптовалюты.
Преимущества платформы:
- возможность проведения 22 тыс. операций в секунду (для сравнения: у Ethereum — 15, а Bitcoin — 3-6 транзакций в секунду);
- крайне низкая стоимость транзакции (в десятки раз дешевле Ethereum);
- простой API для интеграции с существующими бизнес процессами;-
- широкая сфера возможного применения — от электронных ключей доступа до прямых расчетов между банками.
YellowRockets развивает глобальное стартап-сообщество и специализируется на проведении акселерационных программ. Компания сотрудничает с российскими и международными венчурными фондами, ассоциациями бизнес-ангелов и институтами развития.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???