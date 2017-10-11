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Блокчейн Universa и YellowRockets запускают первый в мире блокчейн-акселератор urockets

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Основатель компании Universa Blockchain Platform Александр Бородич объявил о наборе в первый децентрализованный блокчейн-акселератор urockets.com. Организацию и проведение акселератора возьмет на себя команда YellowRockets.

Акселератор примет стартапы, использующие технологию блокчейн в своих проектах, и специалистов отрасли. Первые получат инвестиции и возможность общения с экспертами, а вторые — реальные задачи с рынка и доступ к Universa Blockchain Platform для их решения.

"Благодаря тому, что блокчейн в тренде, инвесторы и потребители проявляют интерес к разработкам на основе этой технологии. Однако даже популярность блокчейна не способна уберечь стартапы от наиболее распространенных ошибок. Акселерация позволит ускорить развитие проектов и повысить их привлекательность на рынке", - говорит Александр Бородич.

Акселератор пройдет в три этапа: прием заявок продлится до 10 ноября на сайте http://urockets.com, PreCamp пройдет на технологическом конвенте BAZAAR Tech Convention'17 с 16 по 19 ноября в Сочи, после PreCamp лучшие блокчейн-стартапы России примут участие в очной работе акселератора.

Напомним, протокол и блокчейн-платформа для построения бизнес приложений Universa Blockchain Platform запущена Александром Бородичем для решения задач реального сектора экономики. Платформа предоставляет шлюз для услуг, который автоматически бы принимал любые входные электронные документы и выдавал стандартные выходные документы, на базе правил и условий логики smart contracts. При этом Universa не является поставщиком криптовалюты.

Преимущества платформы:

- возможность проведения 22 тыс. операций в секунду (для сравнения: у Ethereum — 15, а Bitcoin — 3-6 транзакций в секунду);

- крайне низкая стоимость транзакции (в десятки раз дешевле Ethereum);

- простой API для интеграции с существующими бизнес процессами;-

- широкая сфера возможного применения — от электронных ключей доступа до прямых расчетов между банками.

YellowRockets развивает глобальное стартап-сообщество и специализируется на проведении акселерационных программ. Компания сотрудничает с российскими и международными венчурными фондами, ассоциациями бизнес-ангелов и институтами развития.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 13:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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