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Экология Общество

Жигулевская ГЭС провела уроки по экологии в рамках фестиваля #Вместе ярче

ЖИГУЛЕВСК. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты филиала ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС" провели тематические занятия "Экология и энергосбережение" в школе №13 Жигулевска.

Фото: предоставлено компанией

Мероприятие прошло в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. На встрече с энергетиками учащиеся девятых классов узнали, что такое энергосбережение и каковы принципы бережного отношения к экологии.

Эколог Жигулевской ГЭС Виталий Перерва на примере проекта компании РусГидро "Охранно-спасательная операция "Бурейский Мазай" рассказал подросткам об уникальной акции по предотвращению гибели диких животных. Именно этот проект был признан лучшим в номинации  "Социальная и экологическая инициатива" Третьего всероссийского конкурса "МедиаТЭК".

 

В ходе встречи специалисты ГЭС обсудили с учащимися способы энергосбережения и повышения энергоэффективности в быту, в школе, на предприятиях. Большой интерес ребята проявили к теме сохранения природных объектов и заповедных территорий.

Цель таких уроков - привлечь внимание школьников к важности бережного отношения к энергии, познакомить с возможностями и преимуществами энергосберегающих технологий, влиянием деятельности человека на экологию.

На занятиях гидроэнергетики не только объяснили детям, насколько важно беречь природу и экономить энергоресурсы, но и давали простые практические советы, следование которым позволит решать эти задачи.

Эта встреча стала продолжением фестивальных мероприятий в Жигулевске. В рамках мероприятий к юбилею Жигулевска фестиваль #Вместе ярче прошел в формате семейного праздника. Всего  в мероприятиях фестиваля участвовало более 500 жителей города.   

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проводится при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ", Министерства культуры России, фонда "Росконгресс".

Цель фестиваля - популяризация среди населения культуры бережного отношения к природе и демонстрация современных энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах экономики России.

 

В 2017 году каждый желающий старше 18 лет с 1 августа по 22 декабря может присоединиться к петиции по ускоренному переходу на энергоэффективное освещение. Проведения фестиваля уже поддержали 80 регионов России, где прошли тематические уроки и "Недели энергосбережения" в образовательных учреждениях.

Жигулевская ГЭС является филиалом ПАО "РусГидро", шестой ступенью и второй по мощности ГЭС Волжско-Камского каскада, а также второй по величине гидроэлектростанцией Европы. Ее установленная мощность - 2 446 МВт. На станции установлено 20 гидроагрегатов: четыре - мощностью по 115 МВт, четыре - мощностью по 120 МВт, 12 - мощностью 125,5 МВт. Среднемноголетняя  выработка - 9,6 млрд кВт·ч.
Группа "РусГидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт. http://www.zhiges.rushydro.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

Сергей Шаньгин 05 сентября 2017 10:17 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Прав создатель статьи в том, что на сегодняшний момент Владимир Алексеевич Кадушников действительно занимает должность рядового инспектора! И измененные сроки нерестового запрета по Самарской области я считаю это отвлечение людей от большей проблемы которая скрывается в управлении Рыбнадзора Самарской области, о какой только можно догадываться... И тут автор статьи почему-то умолчанию главную причину упразднения отдела Рыбнадзора по Самарской области...Вспомните трал, который ходил не один год по Самарской области, особенно Сызрани и вычерпывал все стоянки и места обитания рыбы! Сколько людей били тревогу и рыбаки, о том что нет рыбы...В новостях прошлых лет несложно найти информацию кто остановил этот трал и не сложно догадаться за что сняли В.А. Кадушникова.... Не любят на Руси почему то тех кто добросовестно работает и исполняет законы государства нашего. Человек заботился не о себе, а о популяции водного бассейна Самарской области, а его так...

Dmitry Lakotsenin 23 мая 2017 05:54 В "Самарской Луке" провели Всероссийский день посадки леса

Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((

Andrei-Sergeevich Iscrin 18 мая 2017 07:09 Нерестовый запрет в Самарской области в 2017 году начнется 1 мая

Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ

Алексей Дмитренко 05 мая 2017 13:16 Нерестовый запрет в Самарской области в 2017 году начнется 1 мая

Только с берега и на поплавок

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