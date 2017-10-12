Жигулевская ГЭС провела уроки по экологии в рамках фестиваля #Вместе ярче

Специалисты филиала ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС" провели тематические занятия "Экология и энергосбережение" в школе №13 Жигулевска.

Мероприятие прошло в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. На встрече с энергетиками учащиеся девятых классов узнали, что такое энергосбережение и каковы принципы бережного отношения к экологии.

Эколог Жигулевской ГЭС Виталий Перерва на примере проекта компании РусГидро "Охранно-спасательная операция "Бурейский Мазай" рассказал подросткам об уникальной акции по предотвращению гибели диких животных. Именно этот проект был признан лучшим в номинации "Социальная и экологическая инициатива" Третьего всероссийского конкурса "МедиаТЭК".

В ходе встречи специалисты ГЭС обсудили с учащимися способы энергосбережения и повышения энергоэффективности в быту, в школе, на предприятиях. Большой интерес ребята проявили к теме сохранения природных объектов и заповедных территорий.

Цель таких уроков - привлечь внимание школьников к важности бережного отношения к энергии, познакомить с возможностями и преимуществами энергосберегающих технологий, влиянием деятельности человека на экологию.

На занятиях гидроэнергетики не только объяснили детям, насколько важно беречь природу и экономить энергоресурсы, но и давали простые практические советы, следование которым позволит решать эти задачи.

Эта встреча стала продолжением фестивальных мероприятий в Жигулевске. В рамках мероприятий к юбилею Жигулевска фестиваль #Вместе ярче прошел в формате семейного праздника. Всего в мероприятиях фестиваля участвовало более 500 жителей города.

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проводится при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ", Министерства культуры России, фонда "Росконгресс".

Цель фестиваля - популяризация среди населения культуры бережного отношения к природе и демонстрация современных энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах экономики России.

В 2017 году каждый желающий старше 18 лет с 1 августа по 22 декабря может присоединиться к петиции по ускоренному переходу на энергоэффективное освещение. Проведения фестиваля уже поддержали 80 регионов России, где прошли тематические уроки и "Недели энергосбережения" в образовательных учреждениях.