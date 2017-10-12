Жигулевская ГЭС провела уроки по экологии в рамках фестиваля #Вместе ярче

Специалисты филиала ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС" провели тематические занятия "Экология и энергосбережение" в школе №13 Жигулевска.
Мероприятие прошло в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. На встрече с энергетиками учащиеся девятых классов узнали, что такое энергосбережение и каковы принципы бережного отношения к экологии.
Эколог Жигулевской ГЭС Виталий Перерва на примере проекта компании РусГидро "Охранно-спасательная операция "Бурейский Мазай" рассказал подросткам об уникальной акции по предотвращению гибели диких животных. Именно этот проект был признан лучшим в номинации "Социальная и экологическая инициатива" Третьего всероссийского конкурса "МедиаТЭК".
В ходе встречи специалисты ГЭС обсудили с учащимися способы энергосбережения и повышения энергоэффективности в быту, в школе, на предприятиях. Большой интерес ребята проявили к теме сохранения природных объектов и заповедных территорий.
Цель таких уроков - привлечь внимание школьников к важности бережного отношения к энергии, познакомить с возможностями и преимуществами энергосберегающих технологий, влиянием деятельности человека на экологию.
На занятиях гидроэнергетики не только объяснили детям, насколько важно беречь природу и экономить энергоресурсы, но и давали простые практические советы, следование которым позволит решать эти задачи.
Эта встреча стала продолжением фестивальных мероприятий в Жигулевске. В рамках мероприятий к юбилею Жигулевска фестиваль #Вместе ярче прошел в формате семейного праздника. Всего в мероприятиях фестиваля участвовало более 500 жителей города.
Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проводится при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ", Министерства культуры России, фонда "Росконгресс".
Цель фестиваля - популяризация среди населения культуры бережного отношения к природе и демонстрация современных энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах экономики России.
В 2017 году каждый желающий старше 18 лет с 1 августа по 22 декабря может присоединиться к петиции по ускоренному переходу на энергоэффективное освещение. Проведения фестиваля уже поддержали 80 регионов России, где прошли тематические уроки и "Недели энергосбережения" в образовательных учреждениях.
Жигулевская ГЭС является филиалом ПАО "РусГидро", шестой ступенью и второй по мощности ГЭС Волжско-Камского каскада, а также второй по величине гидроэлектростанцией Европы. Ее установленная мощность - 2 446 МВт. На станции установлено 20 гидроагрегатов: четыре - мощностью по 115 МВт, четыре - мощностью по 120 МВт, 12 - мощностью 125,5 МВт. Среднемноголетняя выработка - 9,6 млрд кВт·ч.
Группа "РусГидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт. http://www.zhiges.rushydro.ru.