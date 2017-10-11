Управление Роскомнадзора организует подписание Кодекса добросовестных практик в сети Интернет

25 октября Управление Роскомнадзора по Самарской области организует церемонию подписания Кодекса добросовестных практик в сети Интернет.
В ноябре 2016 г. в Москве состоялась VII Международная конференция "Защита персональных данных", на которой прошла презентация проекта "Цифровой дом". В рамках проекта, целью которого является создание безопасной и комфортной цифровой среды, был подписан Кодекс добросовестных практик в сети Интернет, направленный на формирование и обеспечение реализации условий для взаимодействия граждан, государства, общества и бизнеса.
Текст кодекса, а также список его подписантов размещены на Портале персональных данных Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в специальном разделе.
Кодекс открыт для присоединения к нему любой заинтересованной стороны.
Церемония подписания пройдет в здании Союза журналистов Самарской области (Самара, ул. Самарская, д. 179) и начнется в 12:00.
К подписанию приглашаются все заинтересованные лица.
В управлении Роскомнадзора просят направлять предварительную информацию об участии в мероприятии на адрес электронной почты: rsockanc63@rkn.gov.ru.
Информацию по вопросам подписания кодекса можно получить по телефону 8 (846) 250 05 82.
Последние комментарии
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?