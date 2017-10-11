Управление Роскомнадзора организует подписание Кодекса добросовестных практик в сети Интернет

25 октября Управление Роскомнадзора по Самарской области организует церемонию подписания Кодекса добросовестных практик в сети Интернет.

В ноябре 2016 г. в Москве состоялась VII Международная конференция "Защита персональных данных", на которой прошла презентация проекта "Цифровой дом". В рамках проекта, целью которого является создание безопасной и комфортной цифровой среды, был подписан Кодекс добросовестных практик в сети Интернет, направленный на формирование и обеспечение реализации условий для взаимодействия граждан, государства, общества и бизнеса.

Текст кодекса, а также список его подписантов размещены на Портале персональных данных Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в специальном разделе.

Кодекс открыт для присоединения к нему любой заинтересованной стороны.

Церемония подписания пройдет в здании Союза журналистов Самарской области (Самара, ул. Самарская, д. 179) и начнется в 12:00.

К подписанию приглашаются все заинтересованные лица.

В управлении Роскомнадзора просят направлять предварительную информацию об участии в мероприятии на адрес электронной почты: rsockanc63@rkn.gov.ru.

Информацию по вопросам подписания кодекса можно получить по телефону 8 (846) 250 05 82.