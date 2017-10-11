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Общество

Управление Роскомнадзора организует подписание Кодекса добросовестных практик в сети Интернет

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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25 октября Управление Роскомнадзора по Самарской области организует церемонию подписания Кодекса добросовестных практик в сети Интернет.

В ноябре 2016 г. в Москве состоялась VII Международная конференция "Защита персональных данных", на которой прошла презентация проекта "Цифровой дом". В рамках проекта, целью которого является создание безопасной и комфортной цифровой среды, был подписан Кодекс добросовестных практик в сети Интернет, направленный на формирование и обеспечение реализации условий для взаимодействия граждан, государства, общества и бизнеса.

Текст кодекса, а также список его подписантов размещены на Портале персональных данных Уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в специальном разделе.

Кодекс открыт для присоединения к нему любой заинтересованной стороны.

Церемония подписания пройдет в здании Союза журналистов Самарской области (Самара, ул. Самарская, д. 179) и начнется в 12:00.

К подписанию приглашаются все заинтересованные лица.

В управлении Роскомнадзора просят направлять предварительную информацию об участии в мероприятии на адрес электронной почты: rsockanc63@rkn.gov.ru.

Информацию по вопросам подписания кодекса можно получить по телефону 8 (846) 250 05 82.

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Последние комментарии

Татьяна Попова 09 октября 2017 16:15 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)

Татьяна Гугуева 09 октября 2017 09:09 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!

Анна Арутюнова 05 октября 2017 21:24 ФКР обязали исправить недостатки на 18 млн руб., допущенные подрядчиком при ремонте дома купца Афанасьева

Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.

Ирина Кожевникова 04 октября 2017 15:25 На ул. Фрунзе из-за коммунальной аварии появилась яма на проезжей части

Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

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