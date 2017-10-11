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Суды Происшествия

В ХМАО в суд направили дело по факту крушения гидросамолета, при котором пострадали два самарца и погиб пилот

ХАНТЫ-МАНСИЙСК. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уральское следственное управление на транспорте СК РФ завершило расследование уголовного дела по факту крушения легкомоторного гидросамолета Че-29Б2, в котором погиб пилот и пострадали жители Самарской области.

Фигурантом дела стал погибший собственник и одновременно пилот воздушного судна. Его обвиняют по ч.1 ст. 268 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Днем 19 июня 2016 г. в районе озера Баклановское протоки Байбалак и в 30 км от Ханты-Мансийска разбился легкомоторный гидросамолет. На борту также находились также двое пассажиров — жители Самарской области.

Во время взлета с воды у пилота было несколько неудачных попыток поднять в воздух гидросамолет. Судно не успело набрать достаточную высоту и, задев нижней частью фюзеляжа кроны деревьев, упало в лес. В результате самолет развалился и полностью выгорел.

По версии следствия, собственник самолета не имел свидетельства пилота, находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени и принял необоснованное решение о вылете. Также он не сообщил в органы воздушного движения о плане полета и не оповестил аэродром Ханты-Мансийска.

По результатам расследования, причиной крушения самолета признали невыдерживание профиля набора высоты после взлета с воды с максимально допустимым весом, что привело к столкновению воздушного судна с кронами деревьев и землей.

По заключениям судебно-медицинских экспертиз, один из пассажиров получил множественные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Здоровью другого пассажира был причинен легкий вред. Пилот погиб от полученных травм, приведших к развитию массивной кровопотери.

В связи со смертью человека, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, и отказом его близких родственников от прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям супругу пилота ознакомили с постановлением о привлечении погибшего в качестве обвиняемого, а также материалами уголовного дела.

Уголовное дело с утвержденными обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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