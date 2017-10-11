Дмитрий Азаров: Беспрецедентные меры поддержки АвтоВАЗ получил благодаря личному участию президента России

В среду, 11 октября, врио губернатора Дмитрий Азаров впервые в качестве главы региона посетил с рабочим визитом крупнейшее предприятие Самарской области - АвтоВАЗ.

В сопровождении президента АвтоВАЗа Николя Мора он посетил производство двигателей и сборочный конвейер, пообщался с рабочими автозавода. Особенно главу региона интересовали условия труда сотрудников компании и уровень заработной платы на предприятии.

"Конечно же, мой первый визит на производственную площадку в Тольятти — это АвтоВАЗ, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Это предприятие, которым гордятся все жители Самарской области, на котором всегда стремились работать люди, и вы знаете, что коллектив формировался десятилетиями".

Глава региона отметил, что это происходило во многом благодаря тому потенциалу, в том числе и в сфере технического образования, которым обладает Самарская область.

"АвтоВАЗ переживает сегодня очень непростые времена, — отметил Дмитрий Азаров. — И, конечно, в такие моменты всегда требуется поддержка государства".

Он подчеркнул, что слова эти касаются не только конкретного завода, конкретного предприятия, сегодня это уже мировой опыт.

"И та беспрецедентная поддержка, которую получил трудовой коллектив, предприятие в предыдущие годы благодаря личному участию президента страны Владимира Владимировича Путина, она позволяет сегодня говорить о планах на будущее: предприятие сохранено, работает профессиональная команда управленцев, сегодня видно, какая атмосфера царит в трудовом коллективе, — продолжил глава региона. — Люди нацелены на результат. И те производственные показатели, которые предприятие имеет в этом году, а мы очень рассчитываем, что рост продаж будет устойчивым, придают уверенности всему коллективу".

Среди позитивных сдвигов глава региона отметил и то, что люди с большим желанием овладевают новыми навыками, постоянно проходит процесс переподготовки кадров. Все это сказывается на росте производительности труда и закладывает очень серьезный фундамент для успешного будущего, в котором, конечно же, заинтересованы и региональные власти. "Все это дает не только надежду, но и уверенность", — отметил Дмитрий Азаров.

Завод на протяжении многих лет был локомотивом экономики Самарской области. И сегодня вклад завода в автомобильное производство, в производство комплектующих крайне велик.

"Мы приложим все усилия для того, чтобы создать условия для успешного развития, — подчеркнул врио губернатора. — Сегодня более подробно обсудим, что требуется на данном этапе от органов государственной власти, от муниципалитета. Сверим часы, что называется, и вместе будем достигать результата".

Николя Мор, в свою очередь, поблагодарил губернатора за визит. Он выразил слова признательности за беспрецедентные меры государственной поддержки, как автомобильного рынка, так и самого предприятия. Президент АвтоВАЗа напомнил о выделении 440 млн руб. из федерального бюджета на меры поддержки и обучение работников завода.

"Мы это очень ценим и намерены в ближайшие годы инвестировать в новое развитие производства, — рассказал Николя Мор. — Как для российского рынка, так и на экспорт. Это был один из вопросов господина Азарова сегодня".

Что касается экспорта, то по словам президента АвтоВАЗа, недавно вышло постановление правительства РФ, которое как раз направлено на поддержку экспортеров. Также среди вопросов, которые руководство завода хотело обсудить с региональными и городскими властями, это вопрос подготовки молодых инженерных кадров.

После посещения производственных площадок Николя Мор представил главе региона модели, выпускаемые сегодня заводом. Дмитрий Азаров вспомнил, что его первым автомобилем была Лада-"двойка", универсал. Николя Мор предложил главе региона приобрести новый "вазовский" автомобиль. "Надеюсь, вы поможете мне что-нибудь выбрать", — отреагировал глава региона.

Закончив осмотр модельного ряда, Дмитрий Азаров и Николя Мор в сопровождении представителей областного правительства, тольяттинской администрации, руководства АвтоВАЗа провели совещание по вопросам сотрудничества между региональными и городскими властями и автозавода.