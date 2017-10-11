Самарские школьники напишут всероссийские проверочные работы

В четверг, 12 октября, второклассники из 612 образовательных организаций Самарской области примут участие в написании всероссийских проверочных работ.
Участникам предстоит выполнить контрольную работу по русскому языку с комплексом заданий, включающим контрольное списывание. Продолжительность проведения работ — 45 минут.
18 октября 1239 десятиклассников из 43 образовательных организаций примут участие в проведении национального исследования качества образования по биологии и химии в 10 классах. В рамках исследования его участники выполнят диагностическую работу по одному из двух предметов (биология или химия) и заполнят анкеты. Продолжительность выполнения работ — 90 минут.
26 октября в проведении Всероссийских проверочных работ по русскому языку примут участие пятиклассникам из 670 образовательных организаций. Ученики выполнят контрольную работу, состоящую из пяти заданий, включающих списывание текста с пропущенными буквами и знаками препинания. Продолжительность проведения работ составит 45 минут, сообщают в областном министерстве образования и науки.
Последние комментарии
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!
Конец родному институту. Печально.