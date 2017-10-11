Самарские школьники напишут всероссийские проверочные работы

В четверг, 12 октября, второклассники из 612 образовательных организаций Самарской области примут участие в написании всероссийских проверочных работ.

Участникам предстоит выполнить контрольную работу по русскому языку с комплексом заданий, включающим контрольное списывание. Продолжительность проведения работ — 45 минут.

18 октября 1239 десятиклассников из 43 образовательных организаций примут участие в проведении национального исследования качества образования по биологии и химии в 10 классах. В рамках исследования его участники выполнят диагностическую работу по одному из двух предметов (биология или химия) и заполнят анкеты. Продолжительность выполнения работ — 90 минут.

26 октября в проведении Всероссийских проверочных работ по русскому языку примут участие пятиклассникам из 670 образовательных организаций. Ученики выполнят контрольную работу, состоящую из пяти заданий, включающих списывание текста с пропущенными буквами и знаками препинания. Продолжительность проведения работ составит 45 минут, сообщают в областном министерстве образования и науки.