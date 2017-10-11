В Самаре за день два человека упали с разных этажей зданий

В понедельник, 9 октября, в 16:02, по предварительным данным, у дома на ул. Авроры понадобилась помощь 28-летней женщине, которая упала с уровня второго этажа и получила сочетанную травму, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Для пострадавшей вызвали "скорую". Прибывшие медики городской службы "03" оказали женщине помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.
В этот же день, около 21:00, предположительно, с третьего этажа дома по ул. Аэродромной упал и получил множественные травмы 40-летний мужчина. Прибывшие по вызову к пострадавшему врачи самарской "скорой" оказали ему помощь и увезли самарца в больницу.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат