16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Спасатели эвакуировали из с. Рождествено больного мужчину В Тольятти помощь "скорой" понадобилась мужчине, которого укусила змея Спасатели эвакуировали из Рождествено заболевшего лихорадкой подростка Спасатели эвакуировали людей с волжского острова Середыш В Тольятти врачи "скорой" спасали подростка, провалившегося в подвал в строящемся здании

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре за день два человека упали с разных этажей зданий

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 22
Версия для печати

В понедельник, 9 октября, в 16:02, по предварительным данным, у дома на ул. Авроры понадобилась помощь 28-летней женщине, которая упала с уровня второго этажа и получила сочетанную травму, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшей вызвали "скорую". Прибывшие медики городской службы "03" оказали женщине помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.

В этот же день, около 21:00, предположительно, с третьего этажа дома по ул. Аэродромной упал и получил множественные травмы 40-летний мужчина. Прибывшие по вызову к пострадавшему врачи самарской "скорой" оказали ему помощь и увезли самарца в больницу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Gennady Xxx 05 сентября 2017 16:36 В самарской школе обрушилась штукатурка с потолка

Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!

Татьяна Чернова 04 сентября 2017 20:36 В пос. Мехзавод женщина упала с пятого этажа

Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...

Вячеслав ? 11 августа 2017 18:19 Из реки Большой Иргиз в с. Пестравка извлекли тело мужчины

Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.

Алекс Меломан 11 августа 2017 10:41 В Самаре пропал пенсионер, которого с травмой головы отправили из Пироговки в больницу им. Середавина своим ходом

Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.

Вахаг Варданян 30 июля 2017 23:05 Из Волги в районе Ленинградского спуска извлекли тело молодого человека

Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат

Фото на сайте

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5