В Самаре за день два человека упали с разных этажей зданий

В понедельник, 9 октября, в 16:02, по предварительным данным, у дома на ул. Авроры понадобилась помощь 28-летней женщине, которая упала с уровня второго этажа и получила сочетанную травму, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшей вызвали "скорую". Прибывшие медики городской службы "03" оказали женщине помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение. В этот же день, около 21:00, предположительно, с третьего этажа дома по ул. Аэродромной упал и получил множественные травмы 40-летний мужчина. Прибывшие по вызову к пострадавшему врачи самарской "скорой" оказали ему помощь и увезли самарца в больницу.