В Самаре временно ограничат движение транспорта по улице Академика Солдатова

В связи с проведением работ по строительству канализационных сетей в Самаре с 08:00 13 октября до 23:00 15 октября будет временно ограничено движение транспорта по улице Академика Солдатова.

Работы пройдут на участке протяженностью 100 метров в районе дома № 165 Б, к. 4 по проспекту Карла Маркса. Со схемой ограничения можно ознакомиться на сайте городской администрации.