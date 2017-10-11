Кольцевая развязка на Луначарского открыта для движения автобусов

На кольцевой развязке на пересечении Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского со второй половины дня 11 октября возобновляется движение автобусных маршрутов №№ 1, 1к, 24, 34, 37, 41, 46, 67, 210, 240.

Автобусы будут ходить в соответствии с ранее установленными схемами, сообщают в администрации города.