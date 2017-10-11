Кольцевая развязка на Луначарского открыта для движения автобусов

На кольцевой развязке на пересечении Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского со второй половины дня 11 октября возобновляется движение автобусных маршрутов №№ 1, 1к, 24, 34, 37, 41, 46, 67, 210, 240.
Автобусы будут ходить в соответствии с ранее установленными схемами, сообщают в администрации города.
— №№ 1, 1к, 37, 46, 67 — в направлении из города — в прямом направлении по Московскому шоссе;
— №№ 24, 34, 41 — в направлении в город — по улице Гагарина и Московскому шоссе;
— №№ 210, 240 — в обоих направлениях следуют по улице Гагарина и Московскому шоссе.