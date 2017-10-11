Форвард БК "Самара" Никита Иванов продолжит карьеру в Магнитогорске

Форвард Никита Иванов покидает Самару. Контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию.
Никита Иванов присоединился к БК "Самара" летом 2016 г. и в прошлом сезоне помог команде выиграть бронзовые медали Открытого чемпионата Суперлиги и Кубок РФБ.
Новым клубом Никиты Иванова станет магнитогорское "Динамо", выступающее в Суперлиге-2, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.