Форвард БК "Самара" Никита Иванов продолжит карьеру в Магнитогорске

Форвард Никита Иванов покидает Самару. Контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию.

Никита Иванов присоединился к БК "Самара" летом 2016 г. и в прошлом сезоне помог команде выиграть бронзовые медали Открытого чемпионата Суперлиги и Кубок РФБ.

Новым клубом Никиты Иванова станет магнитогорское "Динамо", выступающее в Суперлиге-2, сообщает официальный сайт клуба.