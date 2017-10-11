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Баскетбол Спорт

Форвард БК "Самара" Никита Иванов продолжит карьеру в Магнитогорске

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Форвард Никита Иванов покидает Самару. Контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию.

Никита Иванов присоединился к БК "Самара" летом 2016 г. и в прошлом сезоне помог  команде выиграть бронзовые медали Открытого чемпионата Суперлиги и Кубок РФБ.

Новым клубом Никиты Иванова станет магнитогорское "Динамо", выступающее в Суперлиге-2, сообщает официальный сайт клуба.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

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