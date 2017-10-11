Самарская шпажистка Виолетта Храпина выиграла всероссийский турнир

В Сочи состоялся первый в новом сезоне всероссийский турнир среди взрослых по фехтованию на шпаге. В соревнованиях приняли участие 60 спортсменок, в том числе представительницы Венесуэлы, ЮАР и Грузии.
Победу в турнире одержала самарская шпажистка Виолетта Храпина. В полуфинале она обыграла действующую чемпионку мира Татьяну Гудкову — 15:13. В финале Храпина оказалась сильнее Татьяны Андрюшиной — 15:11.
До 1\2 финала дошла другая самарская шпажистка Ирина Охотникова.
Всероссийский турнир по шпаге в Сочи был проведен и среди мужчин. В нем за награды боролись 107 участников, включая спортсменов Венесуэлы и Украины. Самарец Павел Сухов в 1\2 финала уступил Рубену Лимардо (Венесуэла) — 12:15. В матче за бронзу Сухов одолел Кирилла Иванова (Башкортостан) — 15:12, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!