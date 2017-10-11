Самарская шпажистка Виолетта Храпина выиграла всероссийский турнир

В Сочи состоялся первый в новом сезоне всероссийский турнир среди взрослых по фехтованию на шпаге. В соревнованиях приняли участие 60 спортсменок, в том числе представительницы Венесуэлы, ЮАР и Грузии.

Победу в турнире одержала самарская шпажистка Виолетта Храпина. В полуфинале она обыграла действующую чемпионку мира Татьяну Гудкову — 15:13. В финале Храпина оказалась сильнее Татьяны Андрюшиной — 15:11.



До 1\2 финала дошла другая самарская шпажистка Ирина Охотникова.

Всероссийский турнир по шпаге в Сочи был проведен и среди мужчин. В нем за награды боролись 107 участников, включая спортсменов Венесуэлы и Украины. Самарец Павел Сухов в 1\2 финала уступил Рубену Лимардо (Венесуэла) — 12:15. В матче за бронзу Сухов одолел Кирилла Иванова (Башкортостан) — 15:12, сообщает министерство спорта Самарской области.