"Народный контроль" партии "Единая Россия" добился ремонта внутриквартальных дорог

Группа "Народного контроля" отделения партии "Единая Россия" в Промышленном районе добилась ремонта внутриквартальных дорог по ул. Демократическая 3 и 3 "А", а также на проспекте Кирова, 425.

По этим улицам прошел рейд под руководством активиста, районного депутата Михаила Лыкова. В обходе также принял участие начальник отдела ЖКХ администрации Промышленного района Михаил Закурдаев.

Проверка выявила многочисленные выбоины и ямы на дорогах. Все нарушения были запротоколированы. Благодаря активности "контролеров" в начале октября дороги были восстановлены за счет средств районного бюджета.

Михаил Лыков подчеркнул, что довольные и благодарные жители — главная награда партийцев. "Для этого мы и работаем!", — сказал депутат.