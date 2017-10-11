"Народный контроль" партии "Единая Россия" добился ремонта внутриквартальных дорог

Группа "Народного контроля" отделения партии "Единая Россия" в Промышленном районе добилась ремонта внутриквартальных дорог по ул. Демократическая 3 и 3 "А", а также на проспекте Кирова, 425.
По этим улицам прошел рейд под руководством активиста, районного депутата Михаила Лыкова. В обходе также принял участие начальник отдела ЖКХ администрации Промышленного района Михаил Закурдаев.
Проверка выявила многочисленные выбоины и ямы на дорогах. Все нарушения были запротоколированы. Благодаря активности "контролеров" в начале октября дороги были восстановлены за счет средств районного бюджета.
Михаил Лыков подчеркнул, что довольные и благодарные жители — главная награда партийцев. "Для этого мы и работаем!", — сказал депутат.
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"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
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