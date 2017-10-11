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Партии Власть и политика

"Народный контроль" партии "Единая Россия" добился ремонта внутриквартальных дорог

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа "Народного контроля" отделения партии "Единая Россия" в Промышленном районе добилась ремонта внутриквартальных дорог по ул. Демократическая 3 и 3 "А", а также на проспекте Кирова, 425.

По этим улицам прошел рейд под руководством активиста, районного депутата Михаила Лыкова. В обходе также принял участие начальник отдела ЖКХ администрации Промышленного района Михаил Закурдаев.

Проверка выявила многочисленные выбоины и ямы на дорогах. Все нарушения были запротоколированы. Благодаря активности "контролеров" в начале октября дороги были восстановлены за счет средств районного бюджета.

Михаил Лыков подчеркнул, что довольные и благодарные жители —  главная  награда партийцев. "Для этого мы и работаем!", — сказал депутат.

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