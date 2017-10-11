Спортсмен ШВСМ № 2 Сергей Николаев взял "золото" Кубка России по в маунтибайку

В Копейске (Челябинская область) состоялся Кубок России по велоспорту — маунтибайку в дисциплине "велокросс".

На старт соревнований вышли 98 участников из Самарской, Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Удмуртской республики, Пермского края и Москвы.

У мужчин победу одержал Сергей Николаев из Самарской области. Серебро у другого представителя 63-го региона Максима Гоголева. Оба спортсмена представляют ШВСМ № 2 (тренер — А.И.Кузнецов), сообщает министерство спорта Самарской области.