16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Спортсмен ШВСМ № 2 Сергей Николаев взял "золото" Кубка России по в маунтибайку Самарская спортсменка Анна Дворянская взяла "золото" Кубка Европы по спортивному ориентированию "Самарский Стройфарфор" поддерживает молодых спортсменов Михаил Бабич и Николай Меркушкин наградили победителей кубка ПФО по парашютному спорту В Тольятти пройдет чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017

Экстремальный спорт Спорт

Спортсмен ШВСМ № 2 Сергей Николаев взял "золото" Кубка России по в маунтибайку

КОПЕЙСК. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати

В Копейске (Челябинская область) состоялся Кубок России по велоспорту — маунтибайку в дисциплине "велокросс".

На старт соревнований вышли 98 участников из Самарской, Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Удмуртской республики, Пермского края и Москвы.

У мужчин победу одержал Сергей Николаев из Самарской области. Серебро у другого представителя 63-го региона Максима Гоголева. Оба спортсмена представляют ШВСМ № 2 (тренер — А.И.Кузнецов), сообщает министерство спорта Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Ермолаев 04 декабря 2013 18:54 Горнолыжный сезон на "Красной Глинке" откроется 21 декабря

Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!

Елена Падюкова 25 сентября 2013 16:39 В Самаре состоялись соревнования подводных охотников "Самара. Волга-2013"

спасибо за интересный отдых))

Фото на сайте

Михаил Бабич и Николай Меркушкин наградили победителей кубка ПФО по парашютному спорту

Михаил Бабич и Николай Меркушкин наградили победителей кубка ПФО по парашютному спорту

Под Самарой прошли соревнования внедорожников, квадроциклов и собачьих упряжек

Под Самарой прошли соревнования внедорожников, квадроциклов и собачьих упряжек

Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской гонки чемпионов

Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской гонки чемпионов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5