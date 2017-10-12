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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

Прокуратура нашла в "Ленте" и "Ближнем" продукты с гнильцой

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Железнодорожного района Самары в ходе проверки обнаружила нарушение закона в торговых залах "Лента" в ТЦ "Гудок" и магазине "Ближний" на ул. Урицкого.

На товаре в этих магазинах отсутствовала маркировка с необходимой информацией: наименованиями пищевой продукции, даты изготовления, срока годности, условиями хранения, наименованием и местом нахождения изготовителя.

Кроме того, в торговых залах магазинов в продаже находились продукты с признаками гнили, сообщает  прокуратура Самарской области. Это является нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов.

В адрес руководителей магазинов прокуратура вынесла представления об устранении найденных нарушений. Также копии материалов проверки направлены руководителю Управления Роспотребнадзора по Самарской области для привлечения виновников к административной ответственности.

В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения, уточнили в прокуратуре.

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