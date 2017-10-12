Прокуратура нашла в "Ленте" и "Ближнем" продукты с гнильцой

Прокуратура Железнодорожного района Самары в ходе проверки обнаружила нарушение закона в торговых залах "Лента" в ТЦ "Гудок" и магазине "Ближний" на ул. Урицкого.
На товаре в этих магазинах отсутствовала маркировка с необходимой информацией: наименованиями пищевой продукции, даты изготовления, срока годности, условиями хранения, наименованием и местом нахождения изготовителя.
Кроме того, в торговых залах магазинов в продаже находились продукты с признаками гнили, сообщает прокуратура Самарской области. Это является нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов.
В адрес руководителей магазинов прокуратура вынесла представления об устранении найденных нарушений. Также копии материалов проверки направлены руководителю Управления Роспотребнадзора по Самарской области для привлечения виновников к административной ответственности.
В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения, уточнили в прокуратуре.
Последние комментарии
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
уничтожали лобстеров путём поедания? )))
отравленные поди))
Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.