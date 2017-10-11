Гандбольная "Лада" одержала седьмую подряд победу над московским "Лучом" - 38:21

В среду, 11 октября, в своем седьмом матче чемпионата России среди команд суперлиги в Москве "Лада" встречалась с "Лучом".
Тольяттинки одержали седьмую подряд победу над столичными гандболистками — 38:21, сообщает официальный сайт клуба.
В среду, 11 октября, в своем седьмом матче чемпионата России среди команд суперлиги в Москве "Лада" встречалась с "Лучом".
Тольяттинки одержали седьмую подряд победу над столичными гандболистками — 38:21, сообщает официальный сайт клуба.
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
"Лада": Лагина (9/22=40%), Уткина (9/17=52%); Керчикова — 2/1, Какмоля — 1, Кудрявцева — 3 (2 мин.), Дмитриева — 1, Ведёхина — 7/3, Голец — 3/1, Санникова — 1, Щербак — 5 (2 мин.), Носикова — 3/2, Иванова — 3, Новосёлова — 4, Гафонова (2 мин.), Снопова — 3, Тарасова — 2.