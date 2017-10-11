Гандбольная "Лада" одержала седьмую подряд победу над московским "Лучом" - 38:21

В среду, 11 октября, в своем седьмом матче чемпионата России среди команд суперлиги в Москве "Лада" встречалась с "Лучом".

Тольяттинки одержали седьмую подряд победу над столичными гандболистками — 38:21, сообщает официальный сайт клуба.