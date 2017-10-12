На Волне у Васильевских островов спасали двух рыбаков, дрейфовавших на надувной лодке без весел

В среду, 11 октября, на Волге в районе Васильевских островов более трех часов длилась операция по поиску и эвакуации с судового хода рыбаков на надувной лодке, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.
По данным спасателей, в результате отказа лодочного мотора двое мужчин, в возрасте 40 и 52 лет, дрейфовали на судовом ходу. Оказалось, что маломерное судно не было укомплектовано веслами.
В 17:15 от спасательной станции Октябрьска на поиски пострадавших вышел спасательный катер.
В 20:40 терпящие бедствие рыбаки были доставлены до берега у с. Малая Рязань.
Спасатели напоминают, что сильное течение представляет опасность для плавсредства, лишенного возможности маневрировать, а низкая температура воды — угрозу человеческой жизни.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат