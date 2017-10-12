На Волне у Васильевских островов спасали двух рыбаков, дрейфовавших на надувной лодке без весел

В среду, 11 октября, на Волге в районе Васильевских островов более трех часов длилась операция по поиску и эвакуации с судового хода рыбаков на надувной лодке, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.

По данным спасателей, в результате отказа лодочного мотора двое мужчин, в возрасте 40 и 52 лет, дрейфовали на судовом ходу. Оказалось, что маломерное судно не было укомплектовано веслами.

В 17:15 от спасательной станции Октябрьска на поиски пострадавших вышел спасательный катер.

В 20:40 терпящие бедствие рыбаки были доставлены до берега у с. Малая Рязань.

Спасатели напоминают, что сильное течение представляет опасность для плавсредства, лишенного возможности маневрировать, а низкая температура воды — угрозу человеческой жизни.