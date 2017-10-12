Из-за метеоусловий в аэропорту Курумоч задержалось прибытие четырех рейсов из Москвы и одного из Оренбурга

В четверг, 12 октября, в аэропорту Курумоч задержалось прибытие четырех рейсов из Москвы AF-4919, AZ-5247, KL-3066, SU-1602. Их прилет ожидается не в 9:05, а в 10:15. Так же задерживается прибытие самолета Л-410 рейса из Оренбурга № O7-73, который должен был приземлиться в 8:50, а сейчас ожидается в 11:05.

Информация об этом имеется на электронном табло аэропорта. Причиной задержки названы метеоусловия. И согласно данным того же табло, больших задержек с вылетами воздушных судов из аэропорта Курумоч не было.