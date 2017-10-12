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Преступления Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого в краже из банкоматов почти 4 млн рублей

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции задержали жителя Самарской области, подозреваемого в краже из банкоматов почти 4 млн руб., сообщает пресс-служба областного полицейского Главка.

Правоохранители установили, что в начале 2016 г. злоумышленник, путем повреждения двух банкоматов похитил из них 3,8 млн рублей. Еще две попытки краж закончились неудачно.

В результате изучения записей камер видеонаблюдения и проведения иных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. 35-летний мужчина скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск.

В ходе организации поисковых и засадных мероприятий оперативники установили местонахождение и задержали злоумышленника в съемном доме, располагавшемся на территории Красноярского района Самарской области.

При обыске по месту проживания полицейскими изъяты мобильные телефоны, сим-карты, нэтбуки и самодельное оборудование для повреждения банкоматов. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража". Задержанному судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники органов внутренних дел продолжают проверять подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Самарской области и на территории иных субъектов Российской Федерации.

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