Полицейские задержали подозреваемого в краже из банкоматов почти 4 млн рублей

Сотрудники полиции задержали жителя Самарской области, подозреваемого в краже из банкоматов почти 4 млн руб., сообщает пресс-служба областного полицейского Главка.
Правоохранители установили, что в начале 2016 г. злоумышленник, путем повреждения двух банкоматов похитил из них 3,8 млн рублей. Еще две попытки краж закончились неудачно.
В результате изучения записей камер видеонаблюдения и проведения иных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. 35-летний мужчина скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск.
В ходе организации поисковых и засадных мероприятий оперативники установили местонахождение и задержали злоумышленника в съемном доме, располагавшемся на территории Красноярского района Самарской области.
При обыске по месту проживания полицейскими изъяты мобильные телефоны, сим-карты, нэтбуки и самодельное оборудование для повреждения банкоматов. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража". Задержанному судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники органов внутренних дел продолжают проверять подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Самарской области и на территории иных субъектов Российской Федерации.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.