Самарская частная школа может стать банкротом из-за долгов за тепло

В Самаре частная школа "Творчество", задолжавшая коммунальщикам около 2 млн руб., может стать банкротам, сообщает пресс-служба "ЭнергосбыТ Плюс".

Как отмечают теплоэнергетики, если прежде оплата услуги теплоснабжения и ГВС производилась образовательным учреждением частично, то за последние девять месяцев за их услуги не было перечислено ни копейки.

"Из года в год мы идем навстречу данному клиенту, отапливая помещения данной частной школы и предоставляя ей услугу горячего водоснабжения. На сегодняшний день школа также обеспечена теплоснабжением. Однако в последние месяцы учреждение полностью прекратило любые оплаты в наш адрес, а производство горячей воды процесс трудоемкий и дорогостоящий. Бесплатно отпускать услугу теплоснабжения и ГВС мы не можем, поэтому готовы начать процедуру банкротства данного абонента", — отметил директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Константин Дзюин.

На сегодняшний день практически вся сумма долга подтверждена судебными решениями и на нее выданы исполнительные листы. Руководство Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" рассматривает возможность выхода с иском на банкротство частной школы "Творчество".