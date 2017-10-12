Самарский филиал Россельхозбанка с начала года выдал более 820 млн руб. на развитие малого бизнеса

Самарский региональный филиал АО "Россельхозбанк" продолжает активную работу по поддержке малого бизнеса на территории области. На 1 октября почти 100 предпринимателей получили кредиты в Россельхозбанке на общую сумму, превышающую 800 млн рублей. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом кредитный портфель малого бизнеса в филиале составил 1,6 млрд рублей.

"Россельхозбанк планомерно работает над повышением доступности заемных средств для малого и микробизнеса. Мы выстраиваем работу так, чтобы предприниматели ощущали и финансовую, и некоммерческую поддержку банка, — отметил директор Самарского регионального филиала Раиль Багдалов. — И сейчас мы видим, что все больше представителей данного сегмента строят свой бизнес с Россельхозбанком. Число кредитующихся в филиале предпринимателей превысило 370 клиентов".