Самарский филиал Россельхозбанка с начала года выдал более 820 млн руб. на развитие малого бизнеса

Самарский региональный филиал АО "Россельхозбанк" продолжает активную работу по поддержке малого бизнеса на территории области. На 1 октября почти 100 предпринимателей получили кредиты в Россельхозбанке на общую сумму, превышающую 800 млн рублей. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом кредитный портфель малого бизнеса в филиале составил 1,6 млрд рублей.
"Россельхозбанк планомерно работает над повышением доступности заемных средств для малого и микробизнеса. Мы выстраиваем работу так, чтобы предприниматели ощущали и финансовую, и некоммерческую поддержку банка, — отметил директор Самарского регионального филиала Раиль Багдалов. — И сейчас мы видим, что все больше представителей данного сегмента строят свой бизнес с Россельхозбанком. Число кредитующихся в филиале предпринимателей превысило 370 клиентов".
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.