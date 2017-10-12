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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

В Самаре на ул. Физкультурной появится гипермаркет "Лента"

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ООО "ХК "Новолекс" получило разрешение на строительство торгового комплекса "Лента" в Промышленном районе Самары, сообщает "Самарское обозрение".

Информацию об этом в минувший вторник, 10 октября, раскрыло министерство строительства Самарской области. Согласно данным ведомства, разрешение на возведение объекта на ул. Физкультурной, 143 выдали в конце августа. Действовать оно будет до 28 августа 2018 года.

О планах возведения ТК на площадке бывшего завода ЖБИ в Промышленном районе известно с 2014 года. В прошлом году ООО "Лента" меняло зонирование участка под строительство. В городском департаменте градостроительства уточняли, что площадь нового объекта составит 11,3 тыс. кв. метров.

В настоящее время торговая сеть управляет четырьмя гипермаркетами в регионе. Кроме того, ритейлер рассчитывал строить комплекс на ул. Юбилейной в Тольятти и на площадке Самарского хлебозавода № 9 в Самаре.

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