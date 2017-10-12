"МЕТРО Кэш энд Керри" запустит в регионе сеть магазинов

"МЕТРО Кэш энд Керри" создает в регионе собственную сеть магазинов "Фасоль", пишет "Самарское обозрение". Первый магазин открылся в Самаре в конце сентября.

Компания продвигает проект по франчайзинговой схеме и обещает не брать с партнеров роялти и паушальных взносов, если они обеспечат наличие на полках магазинов более 600 позиций товаров собственных торговых марок "МЕТРО".

Сейчас в Самаре работает два торговых центра немецкой торговой сети.

"Фасоль" — франчайзинговый проект "МЕТРО Кэш энд Керри". Предпринимателям доступны три формата магазина: "У Дома", "Экспресс" и "АЗС". Под брендом "Фасоль" уже открыто более 250 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калуге, Обнинске, Казани, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Рязани и т. д.

Как сообщили в "МЕТРО", владельцем первого магазина франчайзинговой программы МЕТРО в Самаре стал частный предприниматель, имя которого не называется.

В "МЕТРО" изданию сообщили, что на данный момент в Самаре открыт один магазин "Фасоль" и еще несколько находятся в процессе подготовки к открытию.