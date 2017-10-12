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Архитектура Культура

Здание Городского общества в Самаре отреставрирует компания "Федерал"

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На сайте госзакупок опубликованы итоги аукциона по поиску подрядчика, который отреставрирует объект историко-культурного наследия в Самаре на ул. Галактионовской, 37/ ул. Ленинградской, 71а ("здание Городского общества").

Победителем стало ООО Специализированная организация "Федерал".

Работы по реставрации будут вести в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сейчас в здании находится Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.

Подрядчик обязуется все успеть до 28 февраля 2018 года. На это из областного бюджета выделят 21,8 млн рублей.

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Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 09 октября 2017 13:03 В Самаре отреставрируют дореволюционное здание Соколовской богадельни

200 000 рублей было затрачено на строительство богадельни и обустройство дворовых служебных построек, посмотрим цену реставрации)

Dmitry Lakotsenin 09 октября 2017 12:58 Фасад Дома промышленности отреставрируют в течение полугода

Да, предстоит грандиозный объем на данном объекте. Интересно кто выиграет объем работ.

А ****** 28 сентября 2017 14:54 В Самаре отреставрируют музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова

а заднюю часть ремонтировать не надо?там сейчас уже в куртках студенты замерзают,а зимой что?

Spacee Hurricane 21 сентября 2017 07:07 В Новокуйбышевске появилась 15-метровая арка с уникальными барельефами

Были семьёй на открытии. Нам очень понравилось. Кольцо приобрело потрясающий вид. Спасибо мастерам кудесникам! Столько споров было вокруг этой арки, но не зря деньги "всем миром" собирались)))))))) Пусть скромно, но барельефы решают!!!

Андрей Кирьянов 04 сентября 2017 17:15 В центре Самары появился новый необычный арт-объект

Оригинально смотрится! Главное вовремя выставить охрану, т.к. сборщики цвет металлов не дремлют!:)

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