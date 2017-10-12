Здание Городского общества в Самаре отреставрирует компания "Федерал"

На сайте госзакупок опубликованы итоги аукциона по поиску подрядчика, который отреставрирует объект историко-культурного наследия в Самаре на ул. Галактионовской, 37/ ул. Ленинградской, 71а ("здание Городского общества").

Победителем стало ООО Специализированная организация "Федерал".

Работы по реставрации будут вести в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сейчас в здании находится Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.

Подрядчик обязуется все успеть до 28 февраля 2018 года. На это из областного бюджета выделят 21,8 млн рублей.