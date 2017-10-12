Здание Городского общества в Самаре отреставрирует компания "Федерал"

На сайте госзакупок опубликованы итоги аукциона по поиску подрядчика, который отреставрирует объект историко-культурного наследия в Самаре на ул. Галактионовской, 37/ ул. Ленинградской, 71а ("здание Городского общества").
Победителем стало ООО Специализированная организация "Федерал".
Работы по реставрации будут вести в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сейчас в здании находится Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.
Подрядчик обязуется все успеть до 28 февраля 2018 года. На это из областного бюджета выделят 21,8 млн рублей.
Последние комментарии
200 000 рублей было затрачено на строительство богадельни и обустройство дворовых служебных построек, посмотрим цену реставрации)
Да, предстоит грандиозный объем на данном объекте. Интересно кто выиграет объем работ.
а заднюю часть ремонтировать не надо?там сейчас уже в куртках студенты замерзают,а зимой что?
Были семьёй на открытии. Нам очень понравилось. Кольцо приобрело потрясающий вид. Спасибо мастерам кудесникам! Столько споров было вокруг этой арки, но не зря деньги "всем миром" собирались)))))))) Пусть скромно, но барельефы решают!!!
Оригинально смотрится! Главное вовремя выставить охрану, т.к. сборщики цвет металлов не дремлют!:)