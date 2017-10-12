Благоустройством самарских дворов займется "Вега Групп Регион"

На сайте госзакупок 4 октября были размещены итоги аукциона по поиску подрядчика, который благоустроит дворовые территории в Самаре.

Победителем стало ООО "Вега Групп Регион", которое предложило выполнить работы за цену ниже начальной (69,8 млн руб.) - 69,4 млн рублей. Второе место заняло ООО "Солнечная долина". "Вега Групп Регион" до 15 декабря 2017 года выполнит демонтажные и строительные работы, установит скамейки, урны, каркасы для карусели, качалки, карусели, горки, детские игровые комплексы, песочницы, турники и тренажеры во дворах внутригородских районов Самары.