Детский музыкальный театр "Задумка" выступил в концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве

Детский музыкальный театр "Задумка" 8 октября выступил в концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве с программой "Русский сувенир" и новым спектаклем "Приключения футбольного мяча", посвященным Чемпионату мира по футболу 2018 года.

С этим значимым для коллектива событием от имени врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова труппу поздравил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов: "Достижения коллектива — заслуга не только педагогов, но и в большой степени родителей. Для Самарской области — это почетное и знаковое событие, потому что выступить в концертном зале Чайковского, значит, подтвердить высокий уровень мастерства труппы".

Театр "Задумка" — один из крупнейших детских творческих коллективов Самарской области. Труппа состоит из артистов в возрасте от шести до 23 лет, сегодня коллектив насчитывает свыше 400 человек. Театр объединяет два основных направления: хореографическое и вокальное и активно участвует в публичной жизни Самары и области — артистов "Задумки" можно встретить на всех крупных массовых мероприятиях.

"Задумка" активно гастролирует и является лауреатом международных и всероссийских конкурсов. Только по итогам семи месяцев 2017 г. театр 16 раз стал лауреатом различных международных конкурсов и шесть раз лауреатом всероссийских.

В 2017 г. театр вошел в число лауреатов национальной премии "Весна Священная" — единственной национальной премии в области детского и юношеского танца, созданной по инициативе Илзе Лиепа и фонда "Культура — детям". Победители конкурса получили уникальную возможность выйти на главную сцену страны — сцену Большого театра. 11 танцевальных коллективов-лауреатов, в том числе и "Задумка", приняли участие в гала-спектакле "Весна Священная" вместе со звездами балета, театра и кино.