Детский музыкальный театр "Задумка" выступил в концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве

Детский музыкальный театр "Задумка" 8 октября выступил в концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве с программой "Русский сувенир" и новым спектаклем "Приключения футбольного мяча", посвященным Чемпионату мира по футболу 2018 года.
С этим значимым для коллектива событием от имени врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова труппу поздравил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов: "Достижения коллектива — заслуга не только педагогов, но и в большой степени родителей. Для Самарской области — это почетное и знаковое событие, потому что выступить в концертном зале Чайковского, значит, подтвердить высокий уровень мастерства труппы".
Театр "Задумка" — один из крупнейших детских творческих коллективов Самарской области. Труппа состоит из артистов в возрасте от шести до 23 лет, сегодня коллектив насчитывает свыше 400 человек. Театр объединяет два основных направления: хореографическое и вокальное и активно участвует в публичной жизни Самары и области — артистов "Задумки" можно встретить на всех крупных массовых мероприятиях.
"Задумка" активно гастролирует и является лауреатом международных и всероссийских конкурсов. Только по итогам семи месяцев 2017 г. театр 16 раз стал лауреатом различных международных конкурсов и шесть раз лауреатом всероссийских.
В 2017 г. театр вошел в число лауреатов национальной премии "Весна Священная" — единственной национальной премии в области детского и юношеского танца, созданной по инициативе Илзе Лиепа и фонда "Культура — детям". Победители конкурса получили уникальную возможность выйти на главную сцену страны — сцену Большого театра. 11 танцевальных коллективов-лауреатов, в том числе и "Задумка", приняли участие в гала-спектакле "Весна Священная" вместе со звездами балета, театра и кино.
Последние комментарии
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.