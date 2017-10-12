ОЭЗ "Тольятти" попала в рейтинг лучших экономических зон мира

Особая экономическая зона "Тольятти" попала в глобальный рейтинг свободных экономических зон, ежегодно публикуемый авторитетным международным журналом fDi, сообщает министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.
Третий год подряд ОЭЗ "Тольятти" отмечена в номинации "Потенциальные конкуренты".
В опубликованном рейтинге 2017 года отмечается, что за прошедшие два года ОЭЗ "Тольятти" совершила впечатляющий рывок вперед, как в части строительства инфраструктуры, так и в части привлечения и работы с инвесторами. Особенно отмечается начало строительства таможенной инфраструктуры в 2017 г., которая позволит создать на всей территории ОЭЗ зону таможенного контроля.
Помимо ОЭЗ "Тольятти" в рейтинге журнала fDi отмечены еще три особых экономических зоны из России: "Липецк", "Алабуга" и "Титановая долина". Лучшей площадкой в мире третий год подряд признана экономическая зона в Объединенных Арабских Эмиратах.
"Попадание в третий раз в престижный рейтинг свободных экономических зон особой экономической зоны "Тольятти" говорит о грамотно выстроенной работе руководства ОЭЗ. В свою очередь Правительство Самарской области оказывает всестороннюю поддержку развитию особой экономической зоны "Тольятти", тем самым мы совместно работаем на повышение инвестиционной привлекательности региона", — прокомментировал высокую оценку в рейтинге врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.
"Для нас большая честь — в третий раз быть отмеченными в мировом рейтинге свободных экономических зон. Это высокая награда для такого молодого проекта, как ОЭЗ "Тольятти", который в этом году отметил свое семилетие. Я бы хотел поблагодарить всех, кто участвует в работе нашей площадки и помогает ей развиваться высокими темпами. Это, конечно, команда проекта, а также Минэкономразвития России и Правительство Самарской области, активно поддерживающие нас в решении любых вопросов. Конечно, мы не собираемся останавливаться на достигнутом результате и будем стараться с каждым годом улучшать свои показатели", — сказал генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" Алексей Пахоменко.
Отметим, что рейтинг журнала fDi публикуется ежегодно. В него попадают проекты, показавшие лучшие результаты по различным показателям: количество резидентов и их поддержка, глобальный охват, доступная инфраструктура и другие. Впервые ОЭЗ "Тольятти" была отмечена мировыми экспертами в 2015 году.
Последние комментарии
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .