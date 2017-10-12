ОЭЗ "Тольятти" попала в рейтинг лучших экономических зон мира

Особая экономическая зона "Тольятти" попала в глобальный рейтинг свободных экономических зон, ежегодно публикуемый авторитетным международным журналом fDi, сообщает министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.

Третий год подряд ОЭЗ "Тольятти" отмечена в номинации "Потенциальные конкуренты".

В опубликованном рейтинге 2017 года отмечается, что за прошедшие два года ОЭЗ "Тольятти" совершила впечатляющий рывок вперед, как в части строительства инфраструктуры, так и в части привлечения и работы с инвесторами. Особенно отмечается начало строительства таможенной инфраструктуры в 2017 г., которая позволит создать на всей территории ОЭЗ зону таможенного контроля.

Помимо ОЭЗ "Тольятти" в рейтинге журнала fDi отмечены еще три особых экономических зоны из России: "Липецк", "Алабуга" и "Титановая долина". Лучшей площадкой в мире третий год подряд признана экономическая зона в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Попадание в третий раз в престижный рейтинг свободных экономических зон особой экономической зоны "Тольятти" говорит о грамотно выстроенной работе руководства ОЭЗ. В свою очередь Правительство Самарской области оказывает всестороннюю поддержку развитию особой экономической зоны "Тольятти", тем самым мы совместно работаем на повышение инвестиционной привлекательности региона", — прокомментировал высокую оценку в рейтинге врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.

"Для нас большая честь — в третий раз быть отмеченными в мировом рейтинге свободных экономических зон. Это высокая награда для такого молодого проекта, как ОЭЗ "Тольятти", который в этом году отметил свое семилетие. Я бы хотел поблагодарить всех, кто участвует в работе нашей площадки и помогает ей развиваться высокими темпами. Это, конечно, команда проекта, а также Минэкономразвития России и Правительство Самарской области, активно поддерживающие нас в решении любых вопросов. Конечно, мы не собираемся останавливаться на достигнутом результате и будем стараться с каждым годом улучшать свои показатели", — сказал генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" Алексей Пахоменко.

Отметим, что рейтинг журнала fDi публикуется ежегодно. В него попадают проекты, показавшие лучшие результаты по различным показателям: количество резидентов и их поддержка, глобальный охват, доступная инфраструктура и другие. Впервые ОЭЗ "Тольятти" была отмечена мировыми экспертами в 2015 году.