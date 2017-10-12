Депутат Важов отпросился из-под домашнего ареста для планирования бюджета

В Железнодорожном районном суде Самары рассматривают уголовное дело 27-летнего депутата Красноярского района Самарской области Егора Важова.

Напомним, ему предъявили обвинения по двум статьям: присвоение вверенного имущества и злоупотребление полномочиями. По версии следствия, с июля 2014 г. по апрель 2015 г. Важов, занимая должность директора АНО "Многофункциональный межпоселковый центр социально-экономического развития Красноярского района Самарской области", подписал фиктивные договоры с ООО "Бизнес и право" на разработку социальной программы "Развитие спорта и туризма поселка Светлое Поле" и с ООО "Стройкомлекс" на создание проекта пляжа в с. Малая Царевщина и на строительство пляжа в пос. Волжский. И хотя эти организации фактически работы не выполняли, им перечислили 1,5 млн руб., которые исчезли в неизвестном направлении.

Кроме того, Егора Важова обвиняют в покупке на средства АНО земельного участка в Красноярском районе, где он регулярно отдыхал со своей семьей.

В суде сейчас полным ходом идет допрос свидетелей. Бухгалтеры населенных пунктов, относящихся к Красноярскому району, рассказали, как финансировалась автономная некоммерческая организация, которую возглавлял Важов: деньги выделялись из поселкового бюджета в виде субсидий по заявкам от АНО, которые рассматривались на собрании представителей. Отчетность предоставлялась ежеквартально. Однако, вот что странно: как сообщили бухгалтеры, в документах фигурировали две суммы: сколько АНО получила из бюджета и сколько в общем потратила.

"А как же акты выполненных работ или договоры с подрядными организациями?" — поинтересовалась гособвинитель. Ей ответили: в 2014 г. эти документы не требовались.

Интересно, что хотя об АНО слышали все допрошенные свидетели, чем занималась организация, знали единицы. Говорили о том, что контора Важова ремонтировала дороги, заключала контракты на уборку снега с улиц. Однако о программе развития спорта в поселке Светлое Поле мало кто знал, да и результатов от данной программы нет. "В поселке Светлое Поле есть спортивный центр, но, насколько я знаю, Важов к нему не имеет никакого отношения", — признала Татьяна П.

Что касается создания пляжа в пос. Волжский, то оказалось, что участок уже несколько лет принадлежит частному лицу.

"Я живу в 100 метрах от пляжа, и лет восемь назад взял его в аренду на 49 лет, — рассказал Валерий К. — Выровнял местность, почистил территорию, начал строить лодочную станцию, потом со мной начали судиться власти из-за выхода к воде. В 2014 г. нам удалось договориться: пусть там будет пляж. Я отсыпал песок, поставил зонтики, администрация завезла два круга и три конца Александрова. Организовали под конец лета торжественное открытие с главой администрации, МЧС и батюшкой, но на этом все закончилось. Чтобы пляж открывать, нужно пробы воды брать, водолазные исследования каждый год делать. Никому это не нужно. Сейчас у меня там лодочная станция, поэтому я нанял охрану и поставил ворота".

Работает пляж сейчас или нет, доподлинно выяснить не удалось: часть местных жителей говорили, что летом там народ отдыхает. Также не ясно, кто все-таки привозил песок к открытию. В то время, как Валерий К. уверяет, что с разрешения главы местной администрации забрал песок со стройки, но завез его на собственные средства, некоторые свидетели заявили, что за поставку песка отвечал Важов.

На следующем заседании планируют допросить того самого главу администрации, при котором создавался пляж. Вероятно, он сможет пролить свет на эти и другие вопросы.

В заключении заседания Егор Важов попросил несколько изменить ему меру пресечения в виде домашнего ареста и отпустить его на собрание представителей пос. Волжский, которое должно состояться 13 октября. По его словам, он является единственным представителем второго округа этого поселка. На повестке дня — план работ на четвертый квартал 2017 г. и принятие проекта бюджета на 2018 г., а предложение по ремонту некоторых дорог должен внести как раз Важов.

Интересно, что после задержания в марте 2017 г. следствие ходатайствовало о лишении Важова статуса депутата, и Самарский районный суд это ходатайство удовлетворил.

"Мы обжаловали это решение, и Самарский областной суд его отменил, — рассказал адвокат Важова Михаил Зайцев. — В настоящее время он является действующим депутатом".

Несмотря на протесты потерпевшей стороны и гособвинения, которые обратили внимание на то, что и без Важова кто-нибудь может включить нужные дороги в перечень подлежащих ремонту, судья Железнодорожного районного суда Лидия Кривоносова ходатайство Егора Важова удовлетворила.