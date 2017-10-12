На ул. Физкультурной в Самаре силовики обнаружили подпольное казино

Во вторник, 10 октября, в Самаре, на ул. Физкультурной, 123, силовики обнаружили подпольный игровой клуб.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, в помещении велась незаконная игровая деятельность в азартные игры с использованием персональных компьютеров, подключенных к интернету. По факту случившегося ведется проверка. Всю технику изъяли полицейские.