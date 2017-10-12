В парке Гагарина пройдет акция по сбору желудей

В пятницу, 13 октября, в 9.00 в парке имени Юрия Гагарина (центральный вход со стороны XXII Партсъезда) пройдет второй этап акции "Живи, лес!" по сбору желудей дуба черешчатого.

В мероприятии примут участие сотрудники министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, сообщает пресс-служба областного правительства. В ходе первого этапа акции в парке Гагарина сотрудникам лесной отрасли совместно со студентами самарских вузов удалось собрать 700 килограммов желудей. Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области приглашает всех неравнодушных самарцев принять участие в акции "Живи, лес!", и тем самым внести свой вклад в общее дело сохранения лесов родного края.