В выходные в большинстве районов Самарской области пройдет дождь

По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде октября средняя температура воздуха ожидается на 2°C выше средних многолетних значений.

В пятницу, 13 октября, переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра опустится от +4 до -1 °C, днем поднимется от 9 до 14 °C. Ветер южный 5-10 м/с.

В субботу, 14 октября, облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. Ночью температура воздуха составит 3… 8 °C, днем 8… 13 °C. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

В воскресенье, 15 октября, ожидаются аналогичные погодные условия.