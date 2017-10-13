ПГК увеличила объем погрузки в границах Куйбышевской магистрали 27%

С января по сентябрь 2017 г. Самарский филиал АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК) перевез 5,6 млн тонн грузов, что на 27% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот филиала вырос также на 27% и составил 7,2 млрд т·км. Доля ПГК в общем объеме перевозок по Куйбышевской железной дороге (КбшЖД) увеличилась с 10% до 13%.

"Лояльность грузовладельцев мы удерживаем за счет индивидуальных сервисов, сокращения простоя вагонов, использования подвижного состава под сдвоенные операции там, где это экономически целесообразно. Кроме того, мы оказываем поддержку грузоотправителям, осуществляя взаимодействие с ОАО "РЖД" в части подачи локомотивов для отправления вагонов со станции, своевременного обслуживания подъездных путей, согласования заявок ГУ-12 и снятия логистического контроля", - отметил директор филиала Алексей Коренко.

Основную номенклатуру грузов составили нефть и нефтепродукты, строительные материалы и цемент, черные металлы, металлолом, сборные и продовольственные грузы.

В частности, объем погрузки нефти и нефтепродуктов вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 44%, до 3,7 млн тонн, строительных грузов и цемента - на 14%, до 617 тыс. тонн. Погрузка сборных и продовольственных грузов сохранилась на уровне прошлого года - 82,2 тыс. тонн.

Объем внутренних перевозок Самарского филиала ПГК в отчетном периоде вырос на 30% и составил 4,3 млн тонн, объем экспортных грузов увеличился на 15%, до 1,3 млн тонн.

Грузы следовали со станций КбшЖД в адрес грузополучателей РФ, а также на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Черного и Балтийского морей.