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Финансы Экономика и бизнес

Количество оформленных населением потребкредитов увеличилось на 41%

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Национального бюро кредитных историй, за 8 месяцев 2017 г. жители Самарской области оформили 210,7 тыс. потребкредитов против 149,5 тыс. в 2016 году.

Регион занял третье место, увеличив количество потребкредитов на 41%. Больше чем в Самарской области занимали только в Пермском крае и Республике Удмуртия. Из "соседей" в рейтинг попали только Саратовская область с показателем роста 35,7% и Оренбургская область — 29,3%.

Такое увеличение спроса на потребкредиты эксперты связывают в первую очередь с легкостью оформления.

"Раньше кредиты на покупку, скажем, бытовой техники выдавали исключительно клиентам с хорошей кредитной историей, — отмечает генеральный директор ГК "ГРИН ФИНАНС" Наталья Абдулаева. — Сейчас в каждом магазине есть несколько менеджеров, которые рассылают заявку по банкам партнерам и многие из них закрывают глаза на кредитную историю. Да и справки, подтверждающие доход, не требуются. Сами граждане тоже не стремятся накопить и считают потребкредит хорошим инструментом для приобретения желаемого товара. Но такая доступность может привести к повышенной закредитованности населения".  

Напомним, что в первом полугодии 2017 г. жители Самарской области ежемесячно направляли на погашение кредитов 42% от своего дохода. Нормальным в банковской классификации считается показатель на уровне 30-35%.

Гид потребителя

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