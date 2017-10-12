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Россельхозбанк присоединился к программе лояльности платежной системы "МИР"

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк в числе первых финансовых учреждений присоединился к программе лояльности Национальной системы платежных карт (НСПК) "МИР". Теперь клиенты банка — держатели карт "МИР" — могут на ежедневной основе получать возврат части потраченных средств при оплате товаров и услуг (Cash back) в торгово-сервисных предприятиях — партнерах программы.

Для этого необходимо зарегистрировать свою банковскую карту на сайте privetmir.ru, ознакомиться с перечнем действующих акций и совершать операции оплаты по их условиям.

В свою очередь, розничные предприятия — магазины, рестораны и другие компании сферы услуг, участвующие в программе, получили возможность увеличить свою целевую аудиторию за счет владельцев карт "МИР". Сервис позволяет предприятиям создавать целевые маркетинговые предложения для клиентов с учетом различных параметров, в том числе размера Cash back.

Компании, находящиеся на эквайринговом обслуживании в РСХБ, могут подключиться к программе лояльности "МИР" уже сейчас. Для этого необходимо обратиться в отделение банка, с которым заключен договор эквайринга, и оформить соответствующее заявление.

Россельхозбанк активно развивает направление карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания, предоставляя своим клиентам широкий выбор современных продуктов и услуг. Банк приступил к выпуску карт "МИР" в июне 2016 года.

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