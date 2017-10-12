Сельчанин наказан за убийство соседки, которая мстила ему за нападение и не дала самогон

В Кошкинском районе осудили мужчину, убившего соседку.

Трагедия разыгралась в пос. Ульяновка Кошкинского района 23 марта 2017 года. Тот день на суде обвиняемый Михаил Иванов вспоминал следующим образом. Примерно в шесть часов он проснулся, позавтракал, покормил домашних животных и уехал на подработку в лес в частное охотничье угодье. В лесу он с друзьями употреблял водку. Вернулся домой мужчина к обеду, отдохнул и поел. А затем мать попросила его сходить к соседке Татьяне Васильевой и отнести ей рассаду.

Татьяна Васильевна в то утро общалась с соседями. Сначала с одной из соседок рассматривала вещи, которые привезла продавать женщина из Таджикистана. Потом она зашла к матери Иванова, принесла ей хлеба и рассказала, что настал благоприятный день для высаживания рассады. А затем женщина отправилась к другой односельчанке, чтоб проведать ее болеющего сына. Ему она показала, как делать из пластиковых бутылок пальмы.

За производством пальм женщину и застал Иванов. Он сообщил, что оставил у ее дома немного рассады, принесенной от матери. Васильева отправилась домой, а Иванов, не торопясь, пошел вслед за ней. Он постучал в дверь уже вернувшейся из гостей женщины. Ты вышла на крыльцо.

"Попросил у нее бутылку самогонки в долг, так как с собой денег не было, обещал занести чуть позже, — рассказывал на суде Иванов. — Васильева сама варила самогон и продавала в деревне, как и все обычные деревенские жители".

А Васильева в самогоне отказала и, по выражению Иванова, стала его "оскорблять грубой нецензурной бранью". Иванов разозлился. На лавке слева от входа лежал кухонный нож с желтой ручкой и серебристым клинком. Этим ножом он и начал бить Васильеву. Женщина смогла забежать в дом и захлопнуть дверь.

Но вот дальше она почему-то не осталась дома, а, вероятно, сняв кофту и рассмотрев порезы на животе, разозлилась и выскочила во двор, уже без кофты, лишь в нижнем белье, с деревянной палкой. Этой палкой женщина стала бить Иванова. Мужчина все же оказался сильнее и женщину ножом добил. Позже криминалисты насчитали на ее теле 38 ножевых ранений.

Убийство Иванов пытался было утаить, даже пошел к другой соседке и сказал, что не может достучаться до Васильевой, вместе с этой соседкой пошел к дому жертвы и "обнаружил" труп. Но полицейская собака и ряд улик вывели на него.

"Подсудимый вину полностью признал и в преступлении раскаялся, — рассказал Волга Ньюс прокурор Кошкинского района Олег Дубков. — Суд с учетом этого и отягчающего обстоятельства — совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, назначил ему 12 лет колонии строгого режима".