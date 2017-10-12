Три игрока гандбольной "Лада" получили вызов в сборную России

Три игрока гандбольной "Лады" (Полина Ведехина, Дарья Дмитриева и Елена Уткина) получили вызов в национальную сборную России.

Сбор пройдет в подмосковном Новогорске с 23 по 31 октября, сообщает официальный сайт "Лады".