При столкновении Mitsubishi и УАЗа в Сергиевском районе один человек погиб и трое - пострадали

В Сергиевском районе 12 октября, в 15:40, произошло ДТП, в котором один человек погиб и еще трое получили ранения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, водитель Mitsubishi, ехавший по дороге от трассы М-5 в направлении Сергиевска и Челно-Вершин, нарушил ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗом.

В результате 62-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте. Водителя иномарки и двух пассажиров машин госпитализировали с травмами различной степени тяжести.