Александр Степанов: "Компромисс по вопросам о мерах соцподдержки будет найдет"

В четверг, 12 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел первое расширенное заседание рабочей группы по вопросу оказания мер социальной поддержки населению Самарской области.

В состав рабочей группы входят депутаты всех фракций Самарской губернской думы, представители областного кабинета министров, члены Общественной палаты региона.

Напомним, в течение 2017 года был принят ряд решений по корректировке системы соцподдержки населения, вызвавших неоднозначную реакцию среди населения. Созданная по инициативе главы региона рабочая группа должна выработать новый механизм социальной поддержки.

"Без всякого сомнения, компромисс по этому сложному вопросу будет найдет. Позиции членов рабочей группы во многом схожи. Проблема номер один — это работающие пенсионеры. В отсутствии льгот они просто теряют стимул работать. Глава региона взял вопрос стимулирования этой категории граждан под особый контроль и дал профильному министерству неделю на проработку вопроса", — рассказал Волга Ньюс председатель фракции ЛДПР в губдуме Александр Степанов.

Еще один проблемный вопрос — ограничение числа поездок для льготников. "Дмитрий Игоревич подошел к вопросу взвешенно и поручил разобраться, сколько поездок по социальной карте сейчас действительно не хватает. Депутаты выступили с предложением сопоставить данные разных лет и посмотреть, по скольким картам было превышение 60-ти поездок в безлимитные годы", — сказал депутат.

По мнению Александра Степанова, рабочая группа должны уделить особе внимание заслуженным опытным людям, пенсия которых составляет более 19,5 тыс. рублей. "Они права на часть льгот не имеют. При этом их сосед, который всю жизнь не работал и заслужил минимальную пенсию, оказывается достоин государственных дотаций", — сказал представитель ЛДПР.