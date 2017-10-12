Александр Степанов: "Компромисс по вопросам о мерах соцподдержки будет найдет"

В четверг, 12 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел первое расширенное заседание рабочей группы по вопросу оказания мер социальной поддержки населению Самарской области.
В состав рабочей группы входят депутаты всех фракций Самарской губернской думы, представители областного кабинета министров, члены Общественной палаты региона.
Напомним, в течение 2017 года был принят ряд решений по корректировке системы соцподдержки населения, вызвавших неоднозначную реакцию среди населения. Созданная по инициативе главы региона рабочая группа должна выработать новый механизм социальной поддержки.
"Без всякого сомнения, компромисс по этому сложному вопросу будет найдет. Позиции членов рабочей группы во многом схожи. Проблема номер один — это работающие пенсионеры. В отсутствии льгот они просто теряют стимул работать. Глава региона взял вопрос стимулирования этой категории граждан под особый контроль и дал профильному министерству неделю на проработку вопроса", — рассказал Волга Ньюс председатель фракции ЛДПР в губдуме Александр Степанов.
Еще один проблемный вопрос — ограничение числа поездок для льготников. "Дмитрий Игоревич подошел к вопросу взвешенно и поручил разобраться, сколько поездок по социальной карте сейчас действительно не хватает. Депутаты выступили с предложением сопоставить данные разных лет и посмотреть, по скольким картам было превышение 60-ти поездок в безлимитные годы", — сказал депутат.
По мнению Александра Степанова, рабочая группа должны уделить особе внимание заслуженным опытным людям, пенсия которых составляет более 19,5 тыс. рублей. "Они права на часть льгот не имеют. При этом их сосед, который всю жизнь не работал и заслужил минимальную пенсию, оказывается достоин государственных дотаций", — сказал представитель ЛДПР.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.