Марина Сидухина: "Меры соцподдержки должны быть абсолютно прозрачными"

В четверг, 12 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел первое расширенное заседание рабочей группы по вопросу оказания мер социальной поддержки населению Самарской области.
В состав рабочей группы входят депутаты всех фракций Самарской губернской думы, представители областного кабинета министров, члены Общественной палаты региона.
Итоги первого заседания рабочей группы подвела председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике, член рабочей группы Марина Сидухина.
"На мой взгляд, было принято абсолютно правильное решение — выслушать все полярные мнения, касающиеся этой проблемы", — отметила Марина Сидухина.
Она добавила, что общая позиция всех членов рабочей группы — детально изучить сложившуюся ситуацию. Причем особое внимание надо уделить обеспечению льготных выплат работающим пенсионерам и ситуации с льготным проездом на общественном транспорте.
Кроме того, в ходе заседания обсуждались и подходы к определению критериев нуждаемости отдельных категорий граждан. "Я согласна с тем, что эти критерии нужно пересматривать. Но есть и то, что уже закреплено федеральным законодательством. Звучали политические предложения все отменить и вернуть все назад. Но этого попросту нельзя сделать. С моей точки зрения, необходимо пересмотреть подход к мерам соцподдержки. Самое главное — эти меры должны быть абсолютно прозрачными", — уверена Марина Сидухина.
Последние комментарии
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.
Интересно
Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.