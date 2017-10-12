Марина Сидухина: "Меры соцподдержки должны быть абсолютно прозрачными"

В четверг, 12 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел первое расширенное заседание рабочей группы по вопросу оказания мер социальной поддержки населению Самарской области.

В состав рабочей группы входят депутаты всех фракций Самарской губернской думы, представители областного кабинета министров, члены Общественной палаты региона.

Итоги первого заседания рабочей группы подвела председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике, член рабочей группы Марина Сидухина.

"На мой взгляд, было принято абсолютно правильное решение — выслушать все полярные мнения, касающиеся этой проблемы", — отметила Марина Сидухина.

Она добавила, что общая позиция всех членов рабочей группы — детально изучить сложившуюся ситуацию. Причем особое внимание надо уделить обеспечению льготных выплат работающим пенсионерам и ситуации с льготным проездом на общественном транспорте.

Кроме того, в ходе заседания обсуждались и подходы к определению критериев нуждаемости отдельных категорий граждан. "Я согласна с тем, что эти критерии нужно пересматривать. Но есть и то, что уже закреплено федеральным законодательством. Звучали политические предложения все отменить и вернуть все назад. Но этого попросту нельзя сделать. С моей точки зрения, необходимо пересмотреть подход к мерам соцподдержки. Самое главное — эти меры должны быть абсолютно прозрачными", — уверена Марина Сидухина.