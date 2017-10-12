Алексей Лескин: Решение проблем пенсионеров не отразится на других льготниках

В четверг, 12 октября, состоялось первое расширенное заседание рабочей группы по вопросу оказания мер социальной поддержки населению Самарской области под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова.

В состав рабочей группы вошли депутаты всех фракций Самарской губернской думы, представители областного правительства, члены Общественной палаты региона.

Напомним, в течение 2017 года был принят ряд решений по корректировке системы соцподдержки населения, вызвавших неоднозначную реакцию среди населения. Созданная по инициативе главы региона рабочая группа должна выработать новый механизм социальной поддержки.

Глава фракции КПРФ в Самарской губернской думе Алексей Лескин поделился с Волга Ньюс своими впечатлениями: "Сегодня они у меня только положительные. Часть совещания прошла в закрытом режиме и там, в такой деловой обстановке, были даны настолько убедительные рекомендации некоторым министрам, что они сказали, что в течение недели все подготовят. Кроме того, обсуждалась работа некоторых чиновников. Я думаю, что результат работы будет положительным, а именно скорейшим решением по возврату льгот для ветеранов и пенсионеров Самарской области".

Также Алексей Лескин отметил, что встреча была очень продуктивной. Все присутствующие понимали, что бюджет напряженный, но при этом необходимо найти такие возможности, чтобы решение проблем пенсионеров не отразилось на других льготниках.