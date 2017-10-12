Михаил Маряхин: "Не сомневаюсь, что в ближайшее время будет выработано решение по льготам, которое ждут все жители Самарской области"

В четверг, 12 октября, врио губернатора Дмитрий Азаров провел первое расширенное заседание рабочей группы по вопросу оказания мер социальной поддержки населению Самарской области. В состав рабочей группы вошли депутаты всех фракций Самарской губернской думы, представители областного правительства, члены Общественной палаты региона.

Напомним, в течение 2017 года был принят ряд решений по корректировке системы соцподдержки населения, вызвавших неоднозначную реакцию среди населения. Созданная по инициативе главы региона рабочая группа должна выработать новый механизм социальной поддержки.

Глава фракции "Справедливая Россия" в Самарской губернской думе Михаил Маряхин, также участвовавший в совещании, в качестве позитивного момента отметил, что на нем предоставили возможность выступить всем фракциям, представленным в губернской думе, а также представителям общественности.

"Я обратил внимание на решительный настрой врио губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в разрешении этой ситуации, который способствует стабилизации ситуации в Самарской области", — подчеркнул он.

Были даны соответствующие поручения министрам подготовить необходимую информацию в течение недели. "Не сомневаюсь, что в ближайшее время будет выработано решение, которого ждут все жители Самарской области", — подчеркнул Михаил Маряхин.

Он напомнил, что в общей сложности, льготы были отменены для 175 тыс. граждан. Эти меры затронули и уважаемых членов общества — ветеранов труда, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов Самарской области.