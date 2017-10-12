Главы городов и районов отчитаются о реализации партийного проекта "Городская среда"

До 1 ноября 2017 года всем муниципальным образованиям необходимо сформировать свои программы в рамках реализации федерального партийного проекта "Городская среда" с перечнем дворов и согласованными проектами до 2022 года.
В связи с этим секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Екатерина Кузьмичева поручила всем фракциям ЕР в представительных органах местного самоуправления городов и районов области в ближайшее время заслушать отчеты о реализации проекта в 2017 году.
О ходе работ по благоустройству дворов руководители муниципальных образований расскажут лично. В обсуждении примут участие депутаты всех уровней, члены местных политсоветов, представители общественных организаций, жители.
"Для "Единой России" федеральный проект "Городская среда" — приоритетный, — подчеркнула Екатерина Кузьмичева. — Партией, фракцией "Единая Россия" в Госдуме, Советом Федерации приложено немало усилий, чтобы добиться финансирования из федерального бюджета на реализацию проекта. Средства выделены большие. Такого вливания, я скажу, не было никогда".
Екатерина Кузьмичева отметила, что это огромная помощь для регионов в деле наведения порядка во дворах и общественных местах. В региональном отделении партии проведены обучающие семинары. Вместе с местными отделениями партии организовано широкое общественное обсуждение проектов будущих дворов. Муниципалитеты сформировали программы благоустройства дворовых территорий.
"И вот сейчас мы подошли к оценке реализации этих программ в 2017 году и подведению итогов, — подчеркнула Екатерина Кузьмичева. — Обращаю внимание, что не везде реализация проекта "Городская среда" проходит ровно, не везде работы ведутся качественно и налажено тесное взаимодействие с жителями, не все муниципалитеты укладываются в установленные сроки. Партию не могут устраивать неспешный темп работ во дворах, отношение к делу благоустройства "спустя рукава".
По мнению Екатерины Кузьмичевой, все руководители на местах должны понимать общую для страны задачу и чувствовать свою личную ответственность в достижении целей: "Появилась возможность и средства для наведения порядка — нужно организовать работу без проволочек и качественно. Потому что это благо для всех жителей региона!"
Напомним, в 2017 году на реализацию проекта Самарская область из федерального бюджета получила 927 млн рублей. Еще 1,23 млрд руб. составило региональное софинансирование. Проект рассчитан на пять лет.
Последние комментарии
"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?
Надо не на тезисы опираться. а работать.
наконец-то отбыл от Самарской губерниии
Начали с роста цен.