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Партии Власть и политика

Главы городов и районов отчитаются о реализации партийного проекта "Городская среда"

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 1 ноября 2017 года всем муниципальным образованиям необходимо сформировать свои программы в рамках реализации федерального партийного проекта "Городская среда" с перечнем дворов и согласованными проектами до 2022 года.

В связи с этим секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Екатерина Кузьмичева поручила всем фракциям ЕР в представительных органах местного самоуправления городов и районов области в ближайшее время заслушать отчеты о реализации проекта в 2017 году.

О ходе работ по благоустройству дворов руководители муниципальных образований расскажут лично. В обсуждении примут участие депутаты всех уровней, члены местных политсоветов, представители общественных организаций, жители.

"Для "Единой России" федеральный проект "Городская среда" — приоритетный, — подчеркнула Екатерина Кузьмичева. — Партией, фракцией "Единая Россия" в Госдуме, Советом Федерации приложено немало усилий, чтобы добиться финансирования из федерального бюджета на реализацию проекта. Средства выделены большие. Такого вливания, я скажу, не было никогда".

Екатерина Кузьмичева отметила, что это огромная помощь для регионов в деле наведения порядка во дворах и общественных местах. В региональном отделении партии проведены обучающие семинары. Вместе с местными отделениями партии организовано широкое общественное обсуждение проектов будущих дворов. Муниципалитеты сформировали программы благоустройства дворовых территорий.

"И вот сейчас мы подошли к оценке реализации этих программ в 2017 году и подведению итогов, — подчеркнула Екатерина Кузьмичева. — Обращаю внимание, что не везде реализация проекта "Городская среда" проходит ровно, не везде работы ведутся качественно и налажено тесное взаимодействие с жителями, не все муниципалитеты укладываются в установленные сроки. Партию не могут устраивать неспешный темп работ во дворах, отношение к делу благоустройства "спустя рукава".

По мнению Екатерины Кузьмичевой, все руководители на местах должны понимать общую для страны задачу и чувствовать свою личную ответственность в достижении целей: "Появилась возможность и средства для наведения порядка — нужно организовать работу без проволочек и качественно. Потому что это благо для всех жителей региона!"

Напомним, в 2017 году на реализацию проекта Самарская область из федерального бюджета получила 927 млн рублей. Еще 1,23 млрд руб. составило региональное софинансирование. Проект рассчитан на пять лет.

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