ХК "Лада" "всухую" проиграл "Йокериту" — 0:4

В четверг, 12 октября, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Лада" принимала на своем льду финский "Йокерит".

В этом матче в составе "Лады" на лед впервые вышел новобранец американский форвард Шейн Харпер. Новичок в первой смене провел два силовых приема, а в одной из атак мог стать автором гола, но не попал по шайбе после прострела Егора Бабенко. В целом период прошел с преимуществом гостей, которое финны воплотили в шайбы Мэтта Гилроя и Олли Палолы - 0:2. У волжан помимо момента Харпера запомнились два броска вернувшегося в состав Кристапса Сотниекса в большинстве — с обоими не без труда справился Райан Запольски.

В начале третьего периода Брайан ОʼНилл, воспользовавшись ошибкой хозяев, игравших в большинстве, убежал к воротам Лазушина и увеличил счет — 0:3. После этого место в воротах хозяев занял Антон Красоткин. До второго перерыва счет больше не изменился.

На 42-й минуте Хенри Иконен точно бросил, установив, как выяснилось позже, окончательный счет. В концовке хозяева стремились забросить хотя бы шайбу престижа, но оборона "Йокерита" во главе с Запольски играла безошибочно — 0:4 победа "Йокерита", сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.