Полицейские изъяли 55 гр амфетамина в самарской квартире

В Самаре в квартире 25-летнего местного жителя на ул. Теннисной при обыске сотрудники полиции обнаружили и изъяли 54,5 гр амфетамина, сообщает источник в правоохранительных органах.

Обыск проводился в рамках возбужденного ранее уголовного дела по статье "Попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств". По данным полиции, подозреваемый уже был осужден за подобное деяние, но выйдя из мест лишения свободы взялся за старое. Расследование уголовного дела продолжается.