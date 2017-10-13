Полицейские изъяли 55 гр амфетамина в самарской квартире

В Самаре в квартире 25-летнего местного жителя на ул. Теннисной при обыске сотрудники полиции обнаружили и изъяли 54,5 гр амфетамина, сообщает источник в правоохранительных органах.
Обыск проводился в рамках возбужденного ранее уголовного дела по статье "Попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств".
По данным полиции, подозреваемый уже был осужден за подобное деяние, но выйдя из мест лишения свободы взялся за старое.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.