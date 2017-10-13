В Тольятти возбуждены уголовные дела об использовании брендов Nike и Louis Vuitton

Начальником группы дознания Тольяттинского линейного отдела полиции возбуждено четыре уголовных дела по фактам ввоза в Россию товаров, брендированных знаками известных производителей, среди которых Nike, Salomom snowcross, Louis Vuitton Mallenier и Montblanc-Simplo GmbH, сообщают в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Незаконный оборот этих товаров, ввезенных автомобильным транспортом, пресекли в ходе совместных мероприятий сотрудники таможни и транспортной полиции.
На этапе доследственной проверки было установлено, что изъятые товары являются контрафактными, низкого качества, "недопустимого для оригинальной продукции компаний-правообладателей".
Ущерб, причиненный правообладателям товарных знаков, превышает 70 млн рублей.
Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб).
Куйбышевская транспортная прокуратура признала законным возбуждение дел. Ход их расследования взят транспортной прокуратурой на контроль.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.