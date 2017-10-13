16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти возбуждены уголовные дела об использовании брендов Nike и Louis Vuitton Полицейские изъяли 55 гр амфетамина в самарской квартире В Самаре 16-летнюю девушку подозревают в краже телефона у таксиста В Самарской области задержали подозреваемого в серии квартирных, общий ущерб от которых превысил 2 млн рублей При столкновении Mitsubishi и УАЗа в Сергиевском районе один человек погиб и трое - пострадали

Преступления Происшествия

В Тольятти возбуждены уголовные дела об использовании брендов Nike и Louis Vuitton

ТОЛЬЯТТИ. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 59
Версия для печати

Начальником группы дознания Тольяттинского линейного отдела полиции возбуждено четыре уголовных дела по фактам ввоза в Россию товаров, брендированных знаками известных производителей, среди которых Nike, Salomom snowcross, Louis Vuitton Mallenier и Montblanc-Simplo GmbH, сообщают в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Незаконный оборот этих товаров, ввезенных автомобильным транспортом, пресекли в ходе совместных мероприятий сотрудники таможни и транспортной полиции.

На этапе доследственной проверки было установлено, что изъятые товары являются контрафактными, низкого качества, "недопустимого для оригинальной продукции компаний-правообладателей".

Ущерб, причиненный правообладателям товарных знаков, превышает 70 млн рублей.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб).

Куйбышевская транспортная прокуратура признала законным возбуждение дел. Ход их расследования взят транспортной прокуратурой на контроль.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Арсентьев 06 октября 2017 14:47 В Тольятти вынесли обвинительное заключение изготовителю "хитрых" электросчетчиков

Ой. Ой. Ой. Хулиган.

Юлия Шехмаметьева 03 октября 2017 08:36 Жителя Чапаевска подозревают в краже пяти лошадей в Безенчукском районе

За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей

опсм опсм 29 сентября 2017 06:54 Родителей девочек, издевавшихся над котенком, оштрафовали за плохое воспитание детей

это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.

Вася Иванов 10 сентября 2017 18:07 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы

Олег Марфин 26 августа 2017 11:03 За одни дежурные сутки в Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли две кражи велосипедов

Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5