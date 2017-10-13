В Тольятти возбуждены уголовные дела об использовании брендов Nike и Louis Vuitton

Начальником группы дознания Тольяттинского линейного отдела полиции возбуждено четыре уголовных дела по фактам ввоза в Россию товаров, брендированных знаками известных производителей, среди которых Nike, Salomom snowcross, Louis Vuitton Mallenier и Montblanc-Simplo GmbH, сообщают в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Незаконный оборот этих товаров, ввезенных автомобильным транспортом, пресекли в ходе совместных мероприятий сотрудники таможни и транспортной полиции.

На этапе доследственной проверки было установлено, что изъятые товары являются контрафактными, низкого качества, "недопустимого для оригинальной продукции компаний-правообладателей".

Ущерб, причиненный правообладателям товарных знаков, превышает 70 млн рублей.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб).

Куйбышевская транспортная прокуратура признала законным возбуждение дел. Ход их расследования взят транспортной прокуратурой на контроль.