Во время крупного пожара на дачах под Самарой погиб мужчина и спасена женщина

В четверг, 12 октября, в 22:12 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Сиреневая в ДМ "Чубовский" в Красноярском районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели два дачных дома. Площадь пожара составила 250 кв. метров.

В его тушении участвовали 11 человек, которые, используя четыре единицы спецтехники, полностью ликвидировали пожар в 23:52.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, во время пожара погиб 84-летний мужчина и была спасена 61-летняя женщина.

Причины гибели человека устанавливаются. Так же выясняются обстоятельства возгорания и ущерб.