В Самаре сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в торговле героином

В Самаре сотрудники полиции задержали 44-летнего местного жителя, который подозревается в попытке сбыта наркотиков.

Мужчина был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у д. 135 на ул. Физкультурной, сообщает источник в правоохранительных органах.

При личном досмотре у него был обнаружен героин. Это дало повод оперативникам провести обыск в его квартире, в результате которого там был также обнаружен порошок.

Общая масса изъятого наркотического вещества составила 48,4 грам.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются подробности произошедшего. По данным полиции, мужчина не был судим и нигде не работал.